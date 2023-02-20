تحلم كل امرأة بالحصول على رموش سميكة وطويلة، ولكن بعض العوامل تحول بينها وبين تحقيق هذا الحلم مثل مرحلة الشيخوخة والحالات الطبية مثل تساقط الشعر، ويمكن علاج هذه المشكلة من خلال معرفة السبب وعلاجه واتباع وصفات طبيعية لتقوية وإطالة الرموش، والتي نستعرضها في هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع "stylecraze".

وصفات طبيعية لتقوية وإطالة الرموش

وصفة زيت جوز الهند لتقوية وإطالة الرموش

يستخدم زيت جوز الهند للعناية بالشعر، لذلك ينصح بتحضير ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند ومجموعة من أعواد القطن، وقبل وضع الزيت ، ينصح بتنظيف الرموش بالماء والصابون المعتدل قبل تجفيفها، ثم غمس قطعة قطن في زيت جوز الهند ووضعها على طول خطوط الرموش العلوية والسفلية، ولتجنب دخول الزيت في العين، يفضل تركه طوال الليل، ثم غسله في صباح اليوم التالي.

طرق طبيعية لتقوية وإطالة الرموش طرق طبيعية لتقوية وإطالة الرموش

وصفة الشاي الأخضر لتقوية وإطالة الرموش

يعتبر الشاي الأخضر مصدر غني لمادة البوليفينول والتي يمكن أن تساعد في تعزيز نمو الشعر وبالتالي تساعد في نمو الرموش، ولهذا ينصح بتحضير ملعقة صغيرة من أوراق الشاي الأخضر (أو كيس شاي) وكوب من الماء الساخن، وخلط المكونين معاً، وتركهما لمدة 5-10 دقائق، ثم تصفية السائل وشربه دافئًا مرتين في اليوم، أو استخدام قطعة قطن وغمسها في الشاي ومسح خطوط الرموش العلوية والسفلية مرة واحدة يوميًا.

وصفات طبيعية لتقوية وإطالة الرموش وصفات طبيعية لتقوية وإطالة الرموش

وصفة زيت قشر الليمون لتقوية وإطالة الرموش

يساعد زيت الليمون في تعزيز نمو الشعر والرموش ولهذا ينصح بتقشير 1-2 ليمون، وزيت جوز الهند أو الزيتون، ومسحة قطنية، ووضع قشور الليمون في وعاء صغير وإضافة بضع ملاعق كبيرة من زيت الزيتون أو زيت جوز الهند، مع الضغط على القشور من خلال ملعقة للحصول على الزيوت من القشور، ثم وضع الخليط على الرموش طوال الليل من خلال استخدام قطعة قطن، مع تجنب التعرض للعينين، وترك الخليط لمدة ساعتين ثم غسلهما بالماء مع تكرار الوصفة مرة أو مرتين يوميًا أو ترك الخليط طوال الليل.

وصفة زبدة الشيا لتقوية وإطالة الرموش

تساعد زبدة الشيا على تعزيز وإطالة الرموش ولهذا ينصح بتحضير كمية قليلة من زبدة الشيا وفركها بين أصابع اليد حتى تذوب، ثم وضعها على الرموش العلوية والسفلية، وتركها بين عشية وضحاها.

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