أميركية تُنفق 4000 دولار على حفل زفاف للاحتفال بحبها لنفسها

كشفت امرأة أمريكية أنها أنفقت أكثر من 4000 دولار لتتزوج نفسها وتظهر للعالم كم تحب نفسها، وظهرت دانى، البالغة من العمر 30 عامًا، والمقيمة فى الولايات المتحدة، فى حلقة خاصة بمناسبة عيد الحب للدكتور فيل، حيث أوضحت لماذا زواجها بنفسها هو أفضل قرار اتخذته على الإطلاق.السيدة البالغة العمر 30 عامًا، وقفت أمام مرآة فى حفل زفافها، وقالت إنها عانت من صدمات كثيرة، لذلك قررت أن الوقت قد حان للعمل على نفسها، وحدثت دانى نفسها بأنه "لا يوجد وقت أفضل لإنفاق آلاف الدولارات للاحتفال بحبها لنفسها"، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.

"اسمى دانى وتزوجت نفسى"، هذا ما قالته الفتاة قبل اقتطاع مقطع الفيديو من حفل زفافها، وفى حفل زفاف دانى، جلس أصدقاؤها وعائلتها فى الخارج وشاهدوا موقف الفتاة البالغة من العمر 30 عامًا أمام مرآة تستعد لتقبيل انعكاس صورتها.

دانى أنفقت 4000 دولار على الحفل

بالإضافة إلى إنفاقها 4000 دولار على حفل زفافها، كان للعروس أيضًا تسع وصيفات، وعلى الرغم من أن الدكتور فيل، امتدح الفتاة البالغة من العمر 30 عامًا لاعتناقها حب الذات وإعطاء الأولوية لنفسها، إلا أنه تساءل عن سبب احتياجها لإقامة حفل لجعل الأمور رسمية.وردت دانى: "لقد نشأت وأنا أذهب إلى حفلات الزفاف طوال حياتي، وتعلمت أنها تدور حول الحب والفرح والالتزام، لذلك أردت إظهار ذلك ومشاركته مع عائلتى وأصدقائى".وتابعت: "لقد عانيت من الكثير من الأشياء المؤلمة أثناء نشأتى وفى أيام شبابي، ولذا لم يكن لدى دائمًا حب لذاتي، ولم أكن دائمًا أعطى نفسى كل ما أحتاجه، وذهبت فى هذه الرحلة العلاجية الطويلة".

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