شكرا لقرائتكم خبر عن الروتين في الطعام الخطأ الأساسي في النظام الغذائي لكبار السن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مما لا شك فيه ان اتباع نظام الغذائي سليم للكبار او الصغار يودي الي سلامة الصحة العامة للافراد، وفي حالة سؤء استخدام نظام غذائي خاصة للأشخاص كبار السن ، ذلك يعرضهم لمخاطر الإصابة بمختلف الامراض ، مثل هشاشة العظام ، والسكر والضغط والقلب والاوعية الدموية ، بحسب ما نشرته صحيفة "إزفيستيا".

وقالت الدكتورة يلينا سولوماتينا خبيرة التغذية الروسية أن النظام الغذائي الرتيب هو الخطأ الرئيسي في النظام الغذائي لكبار السن ، مشيرة إلى أن الجسم قد يعاني من نقص بعض المواد المفيدة، عند تناول نفس المواد الغذائية يوميا. لذلك يجب تنويع المواد الغذائية التي نتناولها.

وأضافت خبيرة التغذية الروسية ، يجب أن تحتوي المواد الغذائية على نسبة عالية من البروتين والدهون والكربوهيدرات ، موضحة ان أفضل مصدر للكربوهيدرات من أجل الحصول على الطاقة اللازمة الخضروات والفواكه وخبز القمحة الكاملة.

وأكدت الدكتورة الروسية بانه يجب كل يوم تغيير الأطعمة في النظام الغذائي، أي يجب أن نتناول اليوم شيئا وغدا شيئا آخر. كما أن من الأفضل إذا أكلنا أطعمة معينة في الصباح، أن نتناول غيرها في العشاء.

وتابعت الخبيرة : على كبار السن إضافة الجبن والبازلاء والعدس والحمص ولحم الدجاج إلى نظامهم الغذائي. كما يجب تناول الدهون المفيدة التي تؤثر في عمل الهرمونات. كما يمكن إضافة البيض ولحم الأرنب والديك الرومي إلى النظام الغذائي.

وذكرت بان أن لحم الديك الرومي، هو الأفضل للجهاز العصبي لدى كبار السن، لأنه غني بفيتامينات المجموعة В، التي يسبب نقصها الدوار وعدم الثبات في المشي.