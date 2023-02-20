بدون أدوية .. 3 علاجات طبيعبية للسعال

بيروت - نادين محمد - يمكن أن يكون السعال مزعجًا في أي وقت من النهار أو الليل، وقد يتسبب السعال في إحداث فوضى في جسدك وعقلك. إليك أسباب وأعراض السعال وأبرز العلاجات الطبيعية التي يمكن أن تساعد في علاج السعال.

أسباب لا تعرفينها للصداع:

-عدوى الجهاز التنفسي

- البرد والالتهاب الرئوي والإنفلونزا والتهاب الشعب الهوائية

-الربو

-فم جاف

-صعوبات في البلع

-أورام الرئة

-الحساسية

أعراض السعال

في ما يلي علامات وأعراض السعال:

درجة حرارة عالية

قشعريرة

ألم صدر

صداع

تعب

الصورة من موقع AdobeStock

صعوبة في التنفس

خشم مسدود

النوم المتقطع

عندما لا يستمر السعال لفترة طويلة، فإنه عادة ما يكون مشكلة مؤقتة وغير خطيرة. السعال المتكرر أو المستمر قد يعني مشاكل صحية خطيرة، لذلك من الضروري تصنيف السعال وتحديد النوع الذي تصاب به.

علاجات طبيعية للسعال:

1.العسل والقرفة للسعال

سوف تحتاجين

1 ملعقة كبيرة عسل

رشة قرفة مطحونة

ما عليك القيام به

الصورة من موقع istock

سخني العسل حتى يصبح سائلًا قليلًا وأضيفي إليه مسحوق القرفة وخلطهما جيداً وبمجرد أن يبرد الخليط تناوليه.

استخدمي شراب السعال اللذيذ 2-3 مرات خلال اليوم للسيطرة على السعال.

ينظف الجيوب الأنفية ويهدئ الممرات التنفسية الملتهبة، ويعد هذا المزيج آمناً تمامًا للأطفال.

2. الزنجبيل والنعناع والعسل للسعال

سوف تحتاجين

3 ملاعق كبيرة من الزنجبيل المفروم

1 ملعقة كبيرة نعناع مجفف

1 كوب عسل

4 أكواب ماء

ما عليك القيام به

الصورة من موقع AdobeStock

نأخذ الماء في وعاء ونضيف إليه الزنجبيل والنعناع واغلي هذا الخليط حتى ينخفض إلى نصف حجمه الأصلي ودعيها تبرد، ونضيف العسل إليها ونخلط جيداً ويمكن تخزين باقي الخليط في وعاء محكم في الثلاجة لمدة ثلاثة أسابيع تقريبًا.

للزنجبيل خصائص قوية من المضادات الحيوية إذا تم تناوله مع العسل ، فإنه يعمل كمسكن طبيعي للألم ومسكن للسعال في أي وقت من اليوم.

يساعد الزنجبيل في القضاء على العدوى كما أنه عامل مضاد للميكروبات. كما أنه يهدئ ممرات الجيوب الأنفية والإحساس بالحكة في الحلق .

3. الزعتر للسعال

سوف تحتاجين

1 ملعقة صغيرة أوراق زعتر

كوب من الماء

ما عليك القيام به

الصورة من موقع AdobeStock

اغلي أوراق الزعتر في الماء لبضع دقائق حتى يقل الماء إلى نصف الكمية.

رشفة هذا السائل وتناول هذا السائل مرة أو مرتين في اليوم.

يمكن لهذه العشبة الجميلة أن تحل مشاكل السعال و للزعتر خصائص مضادة للميكروبات تعالج العدوى المسببة للسعال كما أنه مهدئ إلى حد ما بطبيعته ويمكن أن يساعد في تقليل أي ألم في الحلق الناجم عن السعال.

إذا أعجبكِ هذا المقال يمكنكِ الإطلاع على أفضل 3 مكملات للحماية من أمراض البرد والإنفلونزا

المصدر : موقع stylecraze.