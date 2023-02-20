علاقة العائلة المالكة بجائزة البافتا بعد تكريم هيلين ميرين للملكة إليزابيث

اختُتمت أمس فاعليات حفل توزيع جوائز الأكاديمية البريطانية للأفلام- البافتا- وسط كوكبة من أبرز وألمع نجوم الفن والسينما. وكانت كيت ميدلتون والأمير ويليام من بين الجمهور الحاضر في الحفل لمشاهدة هيلين ميرين وهي تقود تكريماً للملكة إليزابيث الثانية، حيث صعدت ميرين (77 عاماً) المنصة لشكر الملكة الراحلة- التي توفيت عن عمر يناهز 96 عاما في سبتمبر بعد 70 عاماً من حكمها التاريخي- على دعمها المخلص لصناعة السينما البريطانية خلال حفل توزيع الجوائز.

وقد أثار هذا التكريم وذِكر الملكة إليزابيث في الحفل ذكريات التاريخ الطويل من المشاركة والدعم الذي تتمتع به البافتا من العائلة المالكة والتي يعود تاريخه إلى عام 1959، عندما تم تعيين الأمير فيليب، دوق إدنبرة، أول رئيس لها.

الرؤساء الملكيون لبافتا

الأمير فيليب

كان دوق إدنبرة الراحل أول رئيس للمنظمة في عام 1959، بعد عام من اندماج أكاديمية السينما البريطانية ونقابة منتجي ومديري التلفزيون لإنشاء جمعية فنون السينما والتلفزيون SAFTA.

إيرل مونتباتن في بورما

تولى إيرل مونتباتن من بورما، عم دوق إدنبرة، رئاسة المنظمة من عام 1966 إلى عام 1972. يُنسب الفضل إلى إيرل مونتباتن، وهو رجل كان في ذلك الوقت يتمتع بمكانة وطنية مهمة ورجل سينما في حد ذاته، إحضار الأفلام إلى سفن King George في أوائل العشرينات من القرن الماضي وتصميم نظام التحويل، لنقل جميع أجهزة عرض السفن إلى أفلام سينمائية ناطقة بعد عصر الفيلم الصامت.

الأميرة آن

في عام 1971، تم تقديم جائزة الزمالة لتقدير أعلى معايير العمل في السينما و / أو التلفزيون، وفي ذلك العام تم تقديمها من قبل الأميرة آن إلى ألفريد هيتشكوك. في العام التالي، أصبحت الرئيس الثالث للمنظمة في تاريخها، خلفاً لإيرل مونتباتن في بورما. في عام 1976، وهو العام الذي تم فيه تغيير اسم SFTA إلى BAFTA، تم تقديم أول جائزة بافتا BAFTA- القناع البرونزي المبني على التصميم الأصلي من قبل ميتزي كونليف- من قبل الأميرة آن إلى السير تشارلز شابلن تكريماً له.

على مدار 30 عاماً من مشاركتها في الأكاديمية، ساعدت الأميرة آن في زيادة مكانة المنظمة في المملكة المتحدة وعلى المستوى الدولي في وقت لم يكن فيه الفيلم والتلفزيون يعتبران من نفس الطيف مثل الرقص والمسرح والأوبرا. مثلت BAFTA دولياً. في عام 1985، افتتحت يوماً ملكياً للسينما والتلفزيون، أقيم في أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة في لوس أنجلوس. في عام 2001، عندما تنحيت عن منصب الرئيس، كانت بافتا منظمة دولية لها فروع في نيويورك ولوس أنجلوس، بالإضافة إلى اسكتلندا وويلز. تم تغيير اسم المسرح السينمائي الرئيسي في المقر الرئيسي لـ BAFTA ، 195 Piccadilly ، إلى مسرح Princess Anne على شرفها.

الأمير وليام أمير ويلز

خلف أمير ويلز اللورد أتينبورو- الرئيس الوحيد غير الملكي لبافتا حتى الآن- في عام 2010 ، ليصبح الخامس في تاريخها. منذ تعيينه في فبراير 2010، دعم أمير ويلز بافتا من خلال حضور جوائزها والمشاركة في التعلم ونشاط المواهب الجديدة.كان أول ظهور للأمير ويليام وكيت ميدلتون على السجادة الحمراء لجوائز البافتا عام 2011، حيث دعم لأمير وأميرة ويلز حدث BAFTA Brits to Watch الافتتاحي في كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية، أثناء جولتهما بعد الزفاف في أمريكا الشمالية وكندا.

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