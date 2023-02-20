شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: الإفراط فى شرب القهوة لمرض الضغط العالي يعرضهم لمخاطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتناول الكثير من الأشخاص أكثر من فنجان قهوة يوميًا، لاعتقادهم أن القهوة تزيد من حالة التركيز واليقظة العقلية لديهم، ولكنهم لا يعلمون أن هذا يودي بهم الي مخاطر الاصابة ببعض الأمراض، خاصة الذين يعانون من مرض ارتفاع ضغط الدم، وذلك وفقًا لما نشره موقع everydayhealth.

واضح فريق من الباحثين اليابانيين، أن من يعانون ارتفاعا في ضغط الدم، يعرضون أنفسهم لخطر كبير في حال تناولوا كوبين أو أكثر من القهوة في اليوم الواحد، وأجريت الدراسة علي 18 ألف شخص، نساء ورجالا، واستمرت على مدى عقدين، لأجل رصد تأثير الإكثار من شرب القهوة.

وكشفت دراسة طبية حديثة من هيئة "JACC" اليابانية، المخاطر في حالة شرب كوبين أو أكثر، في حين لم يجر التحذير من شرب كوب واحد من القهوة أو الشاي الأخضر من قبل من يعانون ارتفاعا في ضغط الدم.

كما أكدت الدراسة أن الأشخاص الذين يعانون ارتفاعا في ضغط الدم ويشربون أكثر من كوبي قهوة، يضاعفون احتمال وفاتهم. وبالفعل أوصت بعض الدراسات السابقة بالاعتدال في المشروبات المنبهة، خاصة لذوي أمراض الضغط العالي والسكري وأمراض القلب والأوعية الدموية.

وأضافت الأطباء من خلال دراساتهم المتعددة، أن تناول أكثر من كوباتين من القهوة يوميًا، لأصحاب الأمراض المزمنة، يصل بهم إلى درجة الإدمان، والتي تعرضهم إلى بعض نوبات القلق، واضطرابات المعدة، والأرق، والإجهاض المستمر، وارتفاع الضغط في الدم باستمرار، مشاكل في الدورة الشهرية.