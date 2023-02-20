شكرا لقرائتكم خبر عن أشياء يجب أن تعرفها قبل ممارسة رياضة المشي على الجهاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن يعاني الكثير من الأشخاص من إصابات في الركبة ، خاصةً إذا تجاوزوا سن 55 أو 60 عامًا، وقد يتسبب أيضًا في أشكال أخرى من المضاعفات بسبب السمنة والكسور لمن يعانون من هشاشة العظام، وهذا وفقا لموقع “indiatoday”.

فغالبًا ما يكون جهاز المشي هو أول قطعة من المعدات التي تختارها في صالة الألعاب الرياضية إذا كنت تبدأ نظامًا للتمارين الرياضية، كشكل من أشكال تمارين القلب ، يساعدك جهاز المشي على تقوية عضلات ربلتك وجذعك ويحفز تغييرًا شاملاً لفقدان الوزن.

فتعتبر آلة الجري أداة تمرين رائعة عندما لا يمكنك الخروج. إنها مريحة ، على الرغم من أنها ضخمة ومكلفة، ومع ذلك ، هناك أشياء معينة يجب أن تتذكرها عند الركوب على جهاز المشي، ويمكن أن يعاني الكثير من الأشخاص من إصابات الركبة ، خاصة إذا كانوا فوق سن 55 أو 60. كما يمكن أن يتسبب ذلك في أشكال أخرى من المضاعفات بسبب السمنة والكسور لمن يعانون من هشاشة العظام ضعف وهشاشة العظام .

وحول ذلك قال الدكتور أشويني ميشاند ، قسم جراحة العظام في أحد مستشفىات الهند، أنه نظرًا لأن تدفق الطاقة في الجسم يتدفق في الاتجاه المعاكس عندما يسير الشخص على جهاز المشي مقارنةً بالمشي على الأرض ، يجب عليك توخي الحذر من ركبتيك.

وعندما نجري على الأرض أو على مسار ، فإن تدفق الطاقة يكون من الجسم إلى الأرض. ولكن في جهاز الجري ، يتم تدفق الطاقة من الجهاز إلى الساق، و في المرضى المسنين ، يكون الغضروف في الركبة هش للغاية ، لذا فإن تأثير جهاز المشي ينتقل إلى الغضروف ويمكن أن يتلفه، وقد يؤدي ذلك إلى تفاقم الألم والتورم في الركبتين، وأضاف أن جهاز الجري ليس مثالياً لكبار السن أو لمن أصيبوا بجروح سابقة في ركبهم.

وفقًا للجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية الأمريكية ، فإن أجهزة المشي تسبب معظم الإصابات المنزلية المتعلقة بمعدات التمارين الرياضية.

وهناك طريقة أخرى لتجنب أي نوع من الإصابات وهي ضبط سرعة مريحة، و ابدأ بسرعة بطيئة، و نصح الدكتور ميشاند بعدم الجري ، فقط امشِ، وعليك أن تبدأ أولاً بجعل عضلاتك قوية حتى تتمكن من تحمل تأثير الآلة، و قال الخبير "هذا هو الوقت الذي ستعمل فيه الميكانيكا الحيوية الخاصة بك بشكل أفضل".

وتم الإبلاغ عن العديد من الإصابات القاتلة التي تسببها أجهزة المشي على مر السنين. قد يؤدي الاهتزاز الكهربائي المفاجئ إلى اختلال التوازن وقد شوهد سقوط خطير يسبب إصابات مميتة.

بدءًا من سرعة بطيئة وتدريجيًا ، نصح الخبراء بالمشي السريع على جهاز الجري للوقاية من الإصابات والكدمات القاتلة.