رجيم الأناناس للتخلص من سموم الجسم في أسبوع فقط

بيروت - نادين محمد - هل تبحثين عن رجيم سريع للتخلص من الوزن الزائد وإنقاص الوزن؟ لا يوجد أفضل من حمية الأناناس للتخلص من الوزن الزائد في أسبوع وسموم الجسم بمجموعة من الأطعمة الصحية.

يحتوي الأناناس على البروميلين، وهو إنزيم بروتيني يساعد في تقليل الالتهابات بالجسم والتي تعد مسؤولة عن زيادة الوزن وتحسين الهضم، وهذا بدوره يساعد في التخلص من الوزن وتقليل الانتفاخ.

يعد الأناناس غنياً بالفيتامينات والمعادن والألياف الغذائية والمغذيات النباتية.

خطة نظام غذائي لمدة 3 أيام لإنقاص الوزن

اليوم الأول

الصباح الباكر (7:45 صباحا)

1 كوب ماء دافئ مع العسل وخل التفاح

الإفطار (8:30 صباحًا)

1 كوب أناناس + شوفان

الصورة من موقع AdobeStock

الغداء (12:00 - 12:30 مساءً)

تونة مشوية + 1 كوب أناناس

بعد الغداء (4:00 مساءً)

1 كوب عصير أناناس طازج

العشاء (7:00 مساءً)

طماطم + هليون + سلطة أناناس مع صدر دجاج مشوي

يساعد بدء يومك بخل التفاح والعسل على التخلص من السموم من جسمك، ويزيد من معدل الأيض، ويعد دقيق الشوفان غنياً بالألياف الغذائية التي تمنع امتصاص الدهون.

أما التونة فهي مصدر كبير للبروتينات الخالية من الدهون والدهون الصحية، وسيساعدك تناول عشاء خفيف وغني بالفيتامينات والمعادن والألياف والبروتين على النوم بشكل أفضل في الليل.

اليوم الثاني

الصباح الباكر (7:45 صباحاً)

1 كوب ماء حلبة منقوع

الإفطار (8:30 صباحًا)

2 لوز منقوع + 1 كوب أناناس + 2 بيض مخفوق

الصورة من موقع AdobeStock

الغداء (12:00 - 12:30 مساءً)

سلطة الدجاج بالأناناس والليمون

بعد الغداء (4:00 مساءً)

عصير أناناس وبطيخ طازج مع عصير ليمون وأوراق نعناع

العشاء (7:00 مساءً)

خضار سوتيه مع سلمون مشوي + 1 كوب اناناس

يساعد ماء الحلبة المنقوع طوال الليل على زيادة معدل الأيض، أما اللوز فمصدر كبير للدهون الصحية، بينما البيض غني بالبروتينات. أما الدجاج فمصدر كبير للبروتين.

اليوم الثالث

الصباح الباكر (7:45 صباحاً)

شاي أخضر مع رشة من عصير الليمون

الإفطار (8:30 صباحًا)

1 كوب عصير أناناس طازج + عجة فطر

الغداء (12:00 - 12:30 مساءً)

الصورة من موقع AdobeStock

لفائف التونة والخس + 1 كوب أناناس

أو

1 كوب أناناس

بعد الغداء (4:00 مساءً)

نصف كوب أناناس

العشاء (7:00 مساءً)

خضار بالمشروم + 1 كوب عصير أناناس

الشاي الأخضر مليء بمضادات الأكسدة، ويساعد على طرد السموم، ويعتبر الليمون وعصير الليمون من المصادر الرائعة لفيتامين سي، وبالتالي يساعدان في تعزيز جهاز المناعة.

يحتوي الخضار على الكربوهيدرات المعقدة والألياف والفيتامينات والمعادن التي قد تحسن الهضم، وتساعد على إنقاص الوزن وتحارب العديد من الأمراض.

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ملاحظة من "الجميلة" : يجب استشارة الطبيب أو المختص قبل تطبيق هذا الرجيم

المصدر : موقع stylecraze