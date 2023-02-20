دخول ملكي يخطف الأنظار لـ كيت ميدلتون والأمير ويليام من حفل جوائز بافتا 2023

بعد غياب الأمير ويليام وكيت ميدلتون عن الحدث البارز للسينما البريطانية، عاد الزوجان الملكيان بحضور لافت للأنظار على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز البافتا 2023 في دورته الـ76.وفور وصولهما على السجادة الحمراء، استحوذت كيت بإطلالتها الجذابة الخاطفة ليس فقط على جميع عدسات المصورين، بل أيضاً حاضري الحفل من ألمع النجوم والضيوف والمشاهير، هذا بالإضافة إلى متابعي الحفل خلف شاشات التليفزيون.

وجاء إختيار كيت في إطلالتها مناسباً للقبها الجديد كأميرة ويلز، حيث تألقت باللون الأبيض وهي تمشي على السجادة الحمراء جنباً إلى جنب مع الأمير ويليام. فقد اختارت الأم الملكية لثلاثة أطفال فستاناً بكتف واحد من ألكسندر ماكوين لهذه المناسبة، والذي اقترن بمجموعة من قفازات الأوبرا السوداء وزوجاً من أقراط Zara الذهبية بقيمة 18 جنيهاً إسترلينياً. هذا وقد ظهر الزوجان في حالة معنوية عالية لدى وصولهما إلى حفل توزيع الجوائز

ويأتي حضور أميرة ويلز بعد آخر ظهور لها في عام 2020، حينها طُلب من الضيوف ارتداء ملابس مستدامة من خلال الاستئجار أو اختيار الملابس القديمة أو اختيار شيء من علامة مستدامة مثل Stella McCartney أو Reformation أو إعادة ارتداء الملابس ببساطة نظرة يمتلكونها بالفعل.

عودة الأمير ويليام وكيت ميدلتون لجوائز البافتا بعد عامين

يُعد هذا الحدث بمثابة أول ظهور للزوجين في حفل البافتا بصفتهما أمير وأميرة ويلز، الألقاب التي منحها الملك تشارلز الثالث لهما بعد توليه العرش بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية في سبتمبر.

كما تُمثل عودة الزوجين الملكيان إلى الجوائز بعد غيابهما عنها في السنوات الأخيرة. في عام 2021، انسحب ويليام من ظهوره في البافتا بعد وفاة جده الأمير فيليب. بينما أُعلن العام الماضي أن الزوجين الملكيين لن يحضرا حفل توزيع الجوائز بسبب قيود اليوميات.

كيت ميدلتون تتمسك بدليل الموضة المستدامة

التمسك بدليل الموضة المستدامة الذي أنشأه مركز الاستدامة التابع لكلية لندن للأزياء، والذي يطلب من الضيوف إعادة ارتداء الملابس العتيقة أو استئجارها أو شراءها، جعلت كيت تختار فستان ألكسندر ماكوين (مصمم فستان زفافها)، الذي ارتدته سابقًا خلال إحدى المناسبات- عشاء الدولة 2012 في ماليزيا.

في عام 2020، أعادت الأميرة كيت تدوير ثوبها المذهل باللونين الأبيض والذهبي من ألكسندر ماكوين لتظهر على السجادة الحمراء لجوائز BAFTA جنباً إلى جنب مع زوجها، الذي بدا أنيقاً في بدلة توكسيدو وربطة عنق.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

أبرز إطلالات كيت ميدلتون في حفلات جوائز بافتا

كيت ميدلتون تتألق بإطلالات مُشرقة وأنيقة