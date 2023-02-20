شكرا لقرائتكم خبر عن 5 خرافات شائعة حول السرطان يجب أن تعرفها.. منها استخدام الميكروويف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - السرطان يسبب أكبر عدد من الوفيات في جميع أنحاء العالم من أي أمراض أخرى، وبحسب منظمة الصحة العالمية ، فقد تسببت في ما يقرب من 10 ملايين حالة وفاة في عام 2020.

بينما كان هناك وعي متزايد حول مخاطر الإصابة بالسرطان، فقد ترافق ذلك أيضًا مع نشر معلومات خاطئة عن كيان المرض، وفقا لموقع " healthsite، نعرض أبرز 5 خرافات ومفاهيم خاطئة شائعة عن السرطان لمساعدتك على البقاء على اطلاع دائم.

الخرافة الأولى - يمكن أن تؤدي الهواتف المحمولة إلى الإصابة بالسرطان

مع تزايد استخدام الهواتف المحمولة ، هناك قلق متزايد من أن الإشعاع المنبعث من الأجهزة يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بالسرطان، من المهم ملاحظة أن الهواتف المحمولة تطلق إشعاعًا يتم التحكم فيه، وغالبًا ما يشار إليه بتردد الراديو أو موجات الراديو.

وفقًا للدراسات، فإن هذه الإشعاعات منخفضة الطاقة ومنخفضة التردد غير قادرة على التسبب في أي ضرر للحمض النووي البشري، يمكن لهذه الأجهزة في كثير من الأحيان تسخين المنطقة التي تمسك بها، أي المنطقة بين الرأس والأذن، ومع ذلك ، فإن هذه التسخين ليست كبيرة بما يكفي لإحداث أي ضرر للصحة.

الخرافة الثانية: السرطان مرض وراثي

في حين أن جميع السرطانات تحدث بسبب بعض التغيرات الجينية أو الطفرات الخلوية ، فإن حوالي 10 % منها موروثة، أكثر من 90 % من السرطانات تحدث بشكل عفوي، بسبب الشيخوخة والتعرض للعوامل البيئية. يمكن أن يبدأ السرطان في أي مكان في جسم الإنسان تقريبًا، في بعض الأحيان تتعطل العملية المنظمة لتكوين الخلايا وتطورها ونموها وتجديدها مما يؤدي إلى حدوث طفرات خلوية تؤدي إلى تطور السرطان، من المهم ملاحظة أن كل حالة سرطانية هي تمثيل فريد للتغيرات الجينية، على الرغم من إمكانية تصنيف الأورام السرطانية إلى فئات محددة ، فإن كل ورم يمثل خلايا مختلفة وتغيرات جينية مختلفة.

الخرافة الثالثة: يمكن أن يتسبب وضع الطعام في الميكروويف في الإصابة بالسرطان

تستخدم أفران الميكروويف إشعاعات الميكروويف، والتي تجعل جزيئات الماء من الطعام تهتز وتسخن الطعام، هذه إشعاعات محكومة ولا تسبب السرطان، لا يصبح الطعام المطبوخ في الميكروويف مشعًا وله نفس القيمة الغذائية المطبوخة بالطريقة التقليدية.

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، يعمل الميكروويف مثل المصباح الكهربائي، عندما يتم إيقاف تشغيل المصباح، لا يتبقى أي ضوء. وبالمثل، عندما يتم إخراج الطعام من الميكروويف ، لا تبقى "طاقة الميكروويف" في الطعام.

الخرافة الرابعة: تناول السكر يزيد من انتشار السرطان

تستخدم جميع الخلايا بما في ذلك الخلايا السرطانية الجلوكوز في المقام الأول للنمو، ومع ذلك، فمن المفاهيم الخاطئة الشائعة أن تناول السكر يزيد من انتشار السرطان، لن يؤثر استهلاك أو تقليل السكر في نظامك الغذائي على نمو الخلايا السرطانية في الجسم، في حين أن الحد من تناول السكر له عدد من الفوائد الصحية ، إلا أنه ليس له أي تأثير على السرطان.

الخرافة الخامسة: مضادات ومزيلات التعرق يمكن أن تسبب سرطان الثدي

يتم وضع مضادات التعرق أو مزيلات العرق تحت الإبط بالقرب من الثدي، تحتوي بشكل عام على مركبات أساسها الألومنيوم والتي تساعد في وقف تدفق العرق إلى سطح الجلد، يقال أن هذه المركبات يمكن أن تعزز نمو خلايا سرطان الثدي، ومع ذلك ، لا يوجد دليل علمي واضح يوضح استخدام مضادات التعرق تحت الإبط المحتوية على الألومنيوم والتي تؤدي إلى الإصابة بسرطان الثدي.