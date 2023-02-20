شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مشاكل عظام شائعة عند المراهقين.. أبرزها ألم الركبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مشاكل العظام من المشاكل الشائعة بين المراهقين، حيث يمكن أن تؤثر هذه المشاكل على نمو الجسم إذا لم يتم علاجها في الوقت المناسب، ويشكو المراهقون من آلام الجسم الحادة أثناء النمو في سنوات المراهقة، ويرجع ذلك إلى "طفرة نمو المراهقين"، وهي معدل نمو كبير وأسرع نسبيًا من حيث الطول والوزن يحدث في سنوات المراهقة، في هذا التقرير نتعرف على أشهر 5 مشاكل في العظام لدى المراهقين، بحسب موقع "Health".

يمر كل طفل مراهق بهذه المرحلة، ولكن اعتمادًا على عوامل مثل نمط حياة طفلك ، والعادات الغذائية ، ومستوى النشاط ، الوراثة العائلية ، قد تتطور بعض مشاكل العظام لدى المراهقين والتي لا يجب تجاهلها. فيما يلي 5 مشاكل عظام شائعة عند المراهقين: 1. آلام الركبة إنه نوع من آلام الركبة يحدث عند الأطفال في مرحلة النمو، يسبب التهابًا فوق منطقة الركبة حيث يتصل وتر الرضفة بالساق.

يمكن أن يحدث هذا بشكل شائع أثناء طفرات النمو لأن بعض العضلات يمكن أن تنمو بسرعة بينما قد تستغرق العضلات الأخرى وقتًا أطول قليلاً.

يمكن أن يسبب هذا الإجهاد والشد التهابًا وتهيجًا في المنطقة. يمكن أن يزداد هذا الألم سوءًا مع التمارين البدنية مثل القفز أو الجري يشمل علاجها الراحة الكافية وتناول الأدوية.

إذا كان الطفل يعاني من آلام الركبة ، فيجب ألا يغفل عن الراحة يجب أن يقللوا من الأنشطة عالية التأثير مثل لعب كرة القدم أو كرة السلة وتناول الطعام الذي يقلل الالتهاب وتتحسن غالبية الحالات من تلقاء نفسها ولا تتطلب جراحة.

2. الجنف يُعرف الانحناء في العمود الفقري بالجنف، يمكن أن يصيب البالغين بسبب نمط الحياة السئ ولكن الحالات الأكثر شيوعًا توجد عند المراهقين.

يمكن أن تتأثر بالجنف بسبب حادث أو وراثة أو اضطرابات مثل الشلل الدماغي، يمكن أن يسبب الجنف عدم استواء في أجزاء مختلفة من الجسم مثل الكتفين والخصر والورك والقفص الصدري.

يتم اختيار العلاج بناءً على تأثير وشدة انحناء العمود الفقري. يشعر بعض المرضى بتحسن مع العلاج بالدعامة والرعاية الذاتية، بينما قد يحتاج البعض الآخر إلى الجراحة.

الجنف مرض غير قابل للشفاء ولكن العديد من مرضى الجنف يستطيعون عيش حياة طبيعية. 3. الالتواء السلالات والالتواءات هي أكثر أشكال إصابات العظام انتشارًا عند المراهقين، الالتواء هو تمزق أو شد في الرباط يحدث غالبًا في منطقة الكاحل. يشمل علاجها الضغط البارد وأدوية مسكنات الألم والراحة الكافية.

يجب إبقاء الساق مُضمَّنة وعلى ارتفاع مرتفع لتقليل التأثير الإضافي على الإجهاد، بعد بضعة أيام ، يمكن أن يساعد أيضًا العلاج الطبيعي مثل التمدد اللطيف.

4. انزلاق مشاش رأس الفخذ انزلاق مشاش رأس الفخذ حالة نادرة تصيب في الغالب الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و15 عامًا، في هذا الاضطراب، بسبب تلف صفيحة النمو، ينزلق رأس الفخذ من مكانه.

تشمل الأعراض ألمًا في منطقة الفخذ، وتيبسًا في الورك، وعرجًا، وعدم تساوي طول الساقين، غالبًا ما يتطلب العلاج الجراحة وإعادة التأهيل بعد الجراحة.