شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل 5 عادات صباحية لدعم صحة الأمعاء.. منها شرب الماء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يساعد وجود ميكروبيوم أمعاء صحي في التحكم في صحة أمعائك العامة، يتكون الميكروبيوم من تريليونات من الكائنات الحية الدقيقة ، يعتبر بعضها "مفيدًا لك"، بينما يعتبر البعض الآخر "سيئًا"، طالما لديك توازن بينهم ، إذا كان الميكروبيوم الخاص بك خارج نطاق السيطرة ، فأنت أكثر عرضة للإصابة بالأمراض، قد يؤدي عدم توازن الميكروبيوم إلى خطر الإصابة بمتلازمة القولون العصبي ومرض التهاب الأمعاء والسمنة وحتى السرطان،وإليك بعض العادات يمكنك القيام بها في حياتك اليومية لضمان تقليل مخاطر الإصابة بالأمراض ، وتعزز صحة القناة الهضمية، وفقا لما نشره موقع " eatthis".

شرب اللبن الرائب في الصباح:

يحتوى على بروبيوتيك صحي للأمعاء، وفقًا لتقرير صادر عن Frontiers in Microbiology ، اللبن الرائب هو أحد منتجات الألبان المخمرة التي ، بسبب محتواها من الكائنات الحية المجهرية ، يمكن أن تساعد في ميكروبيوم الأمعاء الصحي، عن طريق إدخال أنواع بكتيرية جديدة في الجهاز الهضمي ، وكذلك مساعدة البكتيريا المفيدة الموجودة على النمو بمعدل صحي.

شرب الكثير من الماء:

الماء هو مصدرنا الأساسي والأفضل للترطيب، وشرب بعض الماء في الصباح هو بداية جيدة لبدء يومك.

أظهرت بعض الدراسات ، أن أولئك الذين يشربون المزيد من الماء قد يكون لديهم تنوع أكبر في ميكروبيوم أمعائهم مقارنة بأولئك الذين لا يشربون الكثير من الماء.

فنجان من القهوة:

يمكن لفنجان من القهوة أن يساعدك على البقاء منتظمًا ، وبما أنها تستهلك عادة في الصباح ، فقد احتلت مكانتها في هذه القائمة، شرب القهوة قد يؤثر بشكل إيجابي على تكوين ميكروبيوم أمعائنا ،ومع ذلك لا تفرط في تناول القهوة من أجل صحة الأمعاء.

أدخل المشروبات التي تحتوي على الألياف:

تحتوي بعض العصائر على جرعة من الألياف ، مثل عصير البرقوق وبعض عصائر الطماطم ، يمكن أن يساعدك مكمل الألياف الممزوج بالماء أو العصير على بدء يومك بجرعة من الألياف، قد تساعد الألياف القابلة للذوبان في تحسين الهضم ، بينما قد تعمل الألياف غير القابلة للذوبان على تليين الفضلات، تم ربط الأنظمة الغذائية منخفضة الألياف بـ "الأمراض المرتبطة بالأمعاء" مثل مرض السكري ، ومرض التهاب الأمعاء ، ومتلازمة التمثيل الغذائي ، بالإضافة إلى تغيير ميكروبيوم الأمعاء بطريقة سلبية.

شرب العصائر:

استخدم الفواكه الغنية بالألياف مثل خلطات التوت وأدرج بذور الكتان المطحونة أو بذور الشيا للحصول على مواد مغذية وألياف إضافية، يمكن أن تمنحك العصائر كمية من الألياف والسائل الذي تحتاجه لمساعدتك في الحفاظ على أمعاء صحية.