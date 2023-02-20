شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل 7 أطعمة تخفض ضغط الدم.. أبرزها الجرجير والكيوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من الطبيعي أن تتقلب قراءات ضغط الدم على مدار اليوم ، ويمكن أن يعتمد ذلك على عدة عوامل مثل التمارين الرياضية ، وتناول الصوديوم يوميًا ، والضغط، تعرف جمعية القلب الأمريكية ضغط الدم الطبيعي بأنه 120/80 مم زئبق ، ومع ذلك ، عندما تصل قراءات ضغط الدم باستمرار إلى 140/90 مم زئبق ، فإن هذا يعتبر ارتفاع ضغط الدم، يمكن أن يؤدي لتلف نظام الأوعية الدموية ، ويعتبر عامل خطر للإصابة بأمراض خطيرة وحالات صحية أخرى ، مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية والمشكلات الإدراكية وأمراض الكلى، ولكن هناك طرقًا للمساعدة في خفض ضغط الدم ، ويشمل ذلك دمج بعض الأطعمة في النظام الغذائي مع تجنب الأطعمة الأخرى، وإليك القائمة وفقا لما نشره موقع "eatthis".

1-بطاطس

توفر حبة بطاطس متوسطة الحجم 13٪ من القيمة اليومية (DV) للبوتاسيوم، يمكن أن تؤدي زيادة تناولك للبوتاسيوم إلى خفض ضغط الدم إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم، لمزيد من المساعدة في تحقيق أهداف ضغط الدم ، تخطي الملح على البطاطس .

2-دجاج بدون جلد

أكدت إحدى الدراسات أن البروتين الموجود في أرجل الدجاج يخفض ضغط الدم لدى الفئران المصابة بارتفاع ضغط الدم، يمكن أن يقلل اختيار الدواجن منزوعة الجلد من كمية الدهون المشبعة في وجبتك ، وهي ممارسة يمكن أن تحمي قلبك ، للحفاظ على نسبة الصوديوم منخفضة ، قم بتتبيل الدجاج بالأعشاب والبهارات والفلفل الأسود بدلاً من الملح.

3-بياض البيض

تشير الأبحاث إلى أن اتباع نظام غذائي غني بالبروتين ، مثل ذلك الموجود في بياض البيض ، قد يساعد في خفض ضغط الدم.

4-بذور الشيا

تحتوي بذور الشيا على الألياف والبروتين ودهون أوميجا 3، وجدت إحدى الدراسات أن المكملات اليومية لبذور الشيا لمدة 12 أسبوعًا أدت إلى انخفاض ضغط الدم الانقباضي.

5- الكينوا

على الرغم من أنك ربما لم تسمع عن الكينوا قبل 15 عامًا ، فقد أصبحت حبوبًا شائعة بسبب كثافتها الغذائية وسهولة تحضيرها، تشير الدراسة إلى أن بروتين الكينوا قد يفيد ميكروبيوتا الأمعاء ، وبالتالي ضغط الدم.

6-جرجير

يعتبر الجرجير من الخضروات ذات الأوراق الخضراء الداكنة ، وهي معروفة بتأثيرها في خفض ضغط الدم، يحتوي الجرجير على النترات ، وخلصت دراسة عام 2014 إلى أن النترات لديها القدرة على خفض ضغط الدم وقد توفر الراحة لمن يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

7-كيوي

تشتهر فاكهة الكيوي بلحمها الأخضر اللامع ، وقد تكون أيضًا قادرة على خفض ضغط الدم.