كيف يؤثر الفلورايد على الخصوبة؟

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القاهرة - سامية سيد - معظم الناس يعرفون أن معجون الأسنان المفلور يحسن صحة الفم ، فإن الفلورايد في مياه الشرب يمكن أن يؤثر على الخصوبة، تكشف الأبحاث أن استهلاك مياه المجتمع المفلورة فوق المستويات الموصى بها ولفترات طويلة يمكن أن يكون ضارًا إذا كنت تخططين للحمل، يمكن أن يؤثر حتى على نمو الأجنة، وإليك لمعرفة الآليات والطرق المحتملة التي يمكن أن يؤثر بها الفلورايد على الصحة الإنجابية للذكور والإناث، وفقا لما نشره موقع " healthnews".

الفلورايد والصحة الإنجابية - ما هو الرابط؟

تعتبر المستويات العالية من الفلوريد الآن عامل خطر رئيسي للقضايا المتعلقة بالعقم ، يعبث الفلوريد بهرمونات الغدد الصماء والتناسلية ، مما يؤدي في النهاية إلى العقم تشمل بعض التأثيرات ما يلي:

مشاكل الغدة الدرقية:

الاستهلاك طويل الأمد للمياه عالية الفلورايد لديه القدرة على تثبيط نشاط الغدة الدرقية، يمكن أن يتعارض نقص هرمون الغدة الدرقية مع إطلاق البويضة من المبيض (الإباضة) ، مما يضر بالخصوبة، يمكن أن يقلل أيضًا من فرص الحمل.

عدم انتظام الدورة الشهرية:

وفقًا للدراسات الحديثة ، يرتبط التعرض العالي للفلورايد بارتفاع الهرمون المنبه للجريب (FSH) ومستويات الهرمون اللوتيني (LH) هذه الهرمونات مسؤولة عن نمو العديد من بصيلات المبيض ، كل منها يحتوي على بويضة واحدة. LH ينظم الدورة الشهرية،كما أنه يتسبب في إطلاق البويضة من المبيض.

تغيرات هرمون الجنس:

ترتبط مستويات الفلوريد الزائدة أيضًا بانخفاض مستويات هرمون الاستروجين والتستوستيرون ، هرمون الاستروجين (هرمون أنثوي) وهرمون التستوستيرون (هرمون الذكورة) هما الهرمونات الأساسية المسؤولة عن الحمل والبلوغ والحيض وانقطاع الطمث وإنتاج الحيوانات المنوية ووظائف الخصوبة الأخرى، يمكن للتغيرات في هذه الهرمونات أن تضعف دورة الخصوبة.

نسب الهرمون:

تخضع نسب الهرمونات لتغيرات جذرية مع ارتفاع مستويات الفلوريد، تم تغيير نسب الأندروجين إلى الإستروجين (A / E) ومستقبلات الإستروجين إلى مستقبلات الأندروجين (ER / AR) بشكل كبير، ارتفاع الأندروجين هو سبب مهم للعقم عند النساء في سن الإنجاب، تؤدي زيادة هرمون الاستروجين عند الرجال إلى انخفاض عدد الحيوانات المنوية وضعف جودتها ، مما يؤثر على الخصوبة.

تأثيرات الفلورايد على الخصوبة

هناك العديد من الطرق التي يمكن أن يؤثر بها الفلورايد على الخصوبة والحمل:

تغييرات الحيوانات المنوية:

التعرض للفلورايد له أكبر التأثيرات على تكاثر الذكور ، بما في ذلك التغيرات في بنية الحيوانات المنوية وعملها الطبيعي ، واضطراب تكوين الحيوانات المنوية ، وعدم استقرار أنظمة الهرمونات المختلفة.

مخاطر الحمل:

تتعرض النساء الحوامل اللواتي يعانين من التعرض العالي للفلورايد لخطر متزايد للإجهاض وولادة جنين ميت بسبب فقر الدم.

نمو الجنين:

كشفت دراسات مثيرة للاهتمام أن درجات معدل الذكاء للأطفال المولودين لأمهات تعرضن لمستويات أعلى من الفلوريد أثناء الحمل أقل من تلك المولودين لأمهات ذات مستويات فلوريد منخفضة، ارتبطت زيادة مقدارها 1 ملغ يوميًا في استهلاك الفلوريد أثناء الحمل بانخفاض معدل الذكاء بمقدار 3.66 نقطة، تشير هذه الدراسة إلى أن الفلورايد يمكن أن يؤثر على نمو الدماغ .

انخفاض الوزن عند الولادة:

أشارت دراسة أخرى أجراها المسح الوطني لفحص الصحة والتغذية إلى أن النساء المعرضات لمستويات متزايدة من فلوريد الماء كن أكثر عرضة 1.5 مرة للولادة بطفل منخفض الوزن عند الولادة و 3.5 مرات أكثر عرضة للولادة بطفل منخفض الوزن للغاية عند الولادة، كما أكدت الدراسة أنه عندما يصل الفلورايد إلى الجنين عبر الحبل السري والمشيمة.

ما هي كمية الفلورايد المفيدة للصحة؟

تعتبر مستويات الفلوريد التي تحدث بشكل طبيعي في حدود 0.7-1 ملجم / لتر من مياه الشرب آمنة توصي منظمة الصحة العالمية بحد أقصى 1.5 مجم / لتر.