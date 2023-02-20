شكرا لقرائتكم خبر عن إليك 4 أسباب لإضافة الدهون الجيدة لنظامك الغذائي.. من المناعة لإنقاص الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - النظام الغذائي الصحي هو نظام يحتوي على كمية كافية من جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها جسمك ليعمل بشكل صحيح، إلى جانب البروتين والفيتامينات والكربوهيدرات، تحتاج أيضًا إلى استهلاك الدهون الجيدة لأسباب مختلفة، غالبًا ما نجد أنفسنا نتجنب الدهون بافتراض أنها قد تؤدي إلى السمنة وانسداد الأوعية الدموية وتؤدي إلى مشاكل صحية أخرى، يمكن أن يؤدي تضمين الكثير من الدهون في نظامك الغذائي إلى زيادة الوزن ولكن إهمال العناصر الغذائية تمامًا لن يفيدك أيضًا، وإليك 4 أسباب لتناول الدهون الجيدة وفقا لما نشره موقع "ndtv".

قالت أخصائية التغذية الدكتورة فيشاكا شيفداساني ، إنه يمكنك تناول الدهون دون أي قلق طالما أنك تختار النوع المناسب، موضحة أن الدهون السيئة والمهدرجة هي التي تقف وراء العديد من المشكلات الصحية وليس الدهون الجيدة.

الفوائد الصحية للدهون 1. يبني مناعة

وفقًا لأخصائية التغذية، تتكون طبقة الخلايا لدينا من الدهون وعندما لا نأكل ما يكفي من الدهون، تميل هذه الطبقة إلى الضعف، قد يسمح هذا لمسببات الأمراض والبكتيريا بدخول الخلية وبالتالي يقلل من مناعتك ويجعلك أكثر عرضة للإصابة بالأمراض.

2. فقدان الوزن

الأطعمة الغنية بالدهون الجيدة تشعرك بالشبع وتجعلك ممتلئًا لفترة طويلة، يمكن أن يساعدك تناولها في التعامل مع آلام الجوع ودعمك في رحلة إنقاص الوزن.

3. يوازن الهرمونات

قالت خبيرة التغذية إن الدهون أفضل في موازنة الهرمونات في الجسم مقارنة بالمغذيات الكبيرة الأخرى، بالنسبة لأولئك الذين يعانون من مرض السكري أو مقاومة الأنسولين أو متلازمة تكيس المبايض ، قد يفكرون في تضمين الدهون الجيدة في نظامهم الغذائي.

4. يمنع نقص الفيتامينات

الفيتامينات A و Dو Eو Kكلها فيتامينات تذوب في الدهون، هذا يعني أنك إذا لم تستهلك كمية كافية من الدهون فقد يؤدي ذلك إلى نقص الفيتامينات، وشددت خبيرة التغذية على ضرورة عدم استخدام الدهون النباتية و تجنب إعادة استخدام زيت الطهي ، خاصة للقلي لأنه مضر لصحة القلب.