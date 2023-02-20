شكرا لقرائتكم خبر عن هل التهاب اللوزتين معدي؟.. تعرف على طرق الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اللوزتان عبارة عن وسادتين لحميتين بيضاويتين الشكل تقعان في مؤخرة الحلق ، واحدة على كل جانب، إنها جزء من جهاز المناعة في الجسم وتمنع الجراثيم من الدخول عن طريق الفم والأنف والتهاب اللوزتين وحسب ما ذكره موقع webmed فأن التهاب اللوزتين مرض شائع في مرحلة الطفولة حيث يشكل الأطفال في سن المدرسة الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 15 عامًا غالبية حالات التهاب اللوزتين ، ولكن يمكن أن يصاب البالغون أيضًا بأعراض التهاب اللوزتين.

يشير التهاب اللوزتين إلى عدوى تصيب اللوزتين وهو ناتج عن عدوى فيروسية أو بكتيرية، التهاب اللوزتين الفيروسي أكثر شيوعًا وينتج عن فيروس شائع و يمكن للفيروسات التي تسبب الأنفلونزا أو نزلات البرد أن تسبب أيضًا التهاب اللوزتين. عادة ما يحدث التهاب اللوزتين الجرثومي بسبب البكتيريا الشائعة نفسها التي تسبب التهاب الحلق.

ما هى أهم العلامات والأعراض الشائعة لالتهاب اللوزتين؟

-احمرار أو تورم اللوزتين في مؤخرة الحلق

-ظهور بقع صفراء أو بيضاء على اللوزتين

-التهاب الحلق وآلام الحلق

-البلع المؤلم

-حمى

-انتفاخ الغدد (العقد الليمفاوية) في الرقبة

-صوت خشن

-رائحة الفم الكريهة

-صداع

-آلام الرقبة

-ألم المعدة

هل يمكنني أن أكون بالقرب من شخص مصاب بالتهاب اللوزتين؟

التهاب اللوزتين معدي وهو ناتج عن عدوى بكتيرية أو فيروسية يمكن أن تنتقل من شخص لآخروعندما يعطس الشخص المصاب أو يسعل أو يتحدث ، يمكن أن ينقل الجراثيم المسببة لالتهاب اللوزتين إلى الآخرين من خلال الرذاذ التنفسي و يمكن أن ينتشر التهاب اللوزتين أيضًا من خلال التقبيل ، والاتصال الوثيق ، ولمس الأسطح الملوثة.

يعتمد علاج التهاب اللوزتين على السبب، قد يقوم أخصائيو الرعاية الصحية بإجراء اختبار المسحة وثقافة الحلق وفحص الدم وغيرها من التحقيقات لمعرفة ما إذا كان التهاب اللوزتين الفيروسي أو التهاب اللوزتين الجرثومي .

ما هو علاج التهاب اللوزتين الفيروسي؟

إذا كان التهاب اللوزتين ناتجًا عن فيروس ، فعادة ما تكون هناك حاجة إلى اتخاذ تدابير داعمة و يتضمن ذلك الحصول على قسط وافر من الراحة وشرب السوائل الدافئة واستخدام مستحلبات الحلق ومسكنات الألم التي تصرف دون وصفة طبية والتي يمكن أن توفر الراحة من الأعراض وتساعد الجسم على مكافحة العدوى.

ما هو علاج التهاب اللوزتين الجرثومي؟

في حالات التهاب اللوزتين الجرثومي ، قد يصف الأطباء المضادات الحيوية ومدة العلاج المعتادة هي 10 أيام. من المهم إنهاء الدورة الكاملة للمضادات الحيوية حتى لو بدأت تشعر بالتحسن. قد يؤدي عدم إكمال جميع المضادات الحيوية الموصوفة لك إلى عودة العدوى بشكل أسوأ أو انتشارها إلى أجزاء أخرى من الجسم.

كيف تتم جراحة التهاب اللوزتين؟

يتم إجراء استئصال اللوزتين (جراحة لإزالة اللوزتين) فقط في حالة التهاب اللوزتين الحاد الذي لا يستجيب للعلاجات الأخرى أو التهاب اللوزتين المتكرر (على الأقل 7 نوبات في العام الماضي ، أو 5 نوبات سنويًا في العامين الماضيين ، أو 3 نوبات سنويًا في السنوات الثلاث الماضية).

يشعر معظم المصابين بالتهاب اللوزتين بالتحسن خلال 7-10 أيام ولا يحتاجون إلى علاج في المستشفى ويمكن أن تساعدك العلاجات المنزلية التالية لالتهاب اللوزتين على الشعور براحة أكبر أثناء التعافى مثل:

-الحصول على الكثير من الراحة.

-اشرب الكثير من السوائل للحفاظ على رطوبة الحلق وتسكين التهاب الحلق.

-تناول الأطعمة الخفيفة المريحة واشرب المشروبات الدافئة مثل الماء الدافئ مع العسل والمرق والشاي.

-استخدم مستحلبات الحلق للراحة.

-قم بالغرغرة بالماء الدافئ والملح.

-رطب الهواء في منزلك.

-تجنب المهيجات مثل منتجات التنظيف ودخان السجائر.

-استخدم مسكنات الألم.