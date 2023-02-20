شكرا لقرائتكم خبر عن للحفاظ على صحة الجلد.. 5 فوائد لتناول عين الجمل لبشرة أكثر نعومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الجوز" عين الجمل " ، هو أحد أكثر الأطعمة المغذية التي نتناولها يطلق عليها اسم سوبرفوود ، وذلك بفضل باقة الفوائد الصحية التي تقدمها ، يوصي خبراء الصحة بتناول بضع حبات من الجوز كل يوم فهو غني بالبروتين الذي يساعد على تعزيز فقدان الوزن، المصدر الغني للدهون غير المشبعة يجعل الجوز مفيدا لصحة القلب ولكن هل تعلم أنه يحتوي على فوائد جمالية أيضًا؟ وفقًا لخبراء الصحة تساعد حفنة من عين الجمل على تغذية صحة الجلد ، مما يجعلها تبدو صحية ومشرقة، وفقا لما نشره موقع " food.ndtv".

هل عين الجمل جيد لبشرتك؟

وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة علوم وتكنولوجيا الأغذية ، فإن الجوز من بين أغنى مصادر أحماض أوميجا 3 وأوميغا 6 الدهنية غير المشبعة، تساعد كل من الأحماض الدهنية ، عند استهلاكها بكميات مناسبة ، في منع التهاب الجلد ، تشير الدراسة إلى أن تناول اثنين أو ثلاثة حبات من الجوز يوميًا للحصول على بشرة صحية .

4 فوائد لتناول الجوز للبشرةينقي الدم:

الجوز هو مصدر غني بمضادات الأكسدة التي تساعد في طرد السموم وتحييد الجذور الحرة في الجسم، وفقًا لتقرير في Harvard Health ، فإن هذا يكسر بشكل أكبر تفاعلًا متسلسلًا يمكن أن يؤثر على جزيئات أخرى في الخلية ، وينقي الدم كما أنه يمنع مشاكل الجلد مثل حب الشباب والبثور.

يرطب البشرة:

الجوز مليء بخصائص ترطيب مثل فيتامينات B5 و E. تساعد هذه العناصر الغذائية في الحفاظ على ترطيب بشرتنا وتغذيتها من الداخل، هذا يمنع الجلد من الجفاف وانسداد (المسام) تقليل الهالات السوداء: الجوز مفيدًا ومن المعروف أن له خصائص مهدئة للبشرة قد تساعد في تقليل الإجهاد في منطقة العين.

منع الشيخوخة:

يعتبر الجوز مصدرًا غنيًا بمضادات الأكسدة والفيتامينات - وكلاهما معروف بمنع الجلد من الأضرار التي تسببها العوامل البيئية مثل التلوث والحرارة وما إلى ذلك، كما أنه يساعد في منع مشاكل البشرة مثل العلامات المبكرة للخطوط الدقيقة والتجاعيد.

تقلل تصبغ الجلد:

من المعروف أيضًا أن الفيتامينات الموجودة في الجوز تقلل من البقع الداكنة وتصبغ الجلد، تساعد هذه العوامل أيضًا على تنعيم البشرة وجعلها تتوهج من الداخل.