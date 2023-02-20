شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أطعمة مليئة بالبروتين لإنقاص الوزن بعد سن الـ40.. أبرزها البيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختيار الأطعمة المناسبة لدعم جهودك في إنقاص الوزن يعد خطوة ضرورية، خاصة مع تقدمك في العمر، فالبروتين من أهم الأطعمة التي تساعد في خسارة الكيلوجرامات، فهى تعد من المغذيات في بناء صحة الجسم والحفاظ عليها بما في ذلك صحة عظامك وعضلاتك وجلدك، يعتبر البروتين لاعبًا رئيسيًا في نظامك الغذائي إذا كنت ترغب في الحفاظ على وزن صحي أو التخلص الوزن الزائد، وإليك الأطعمة البروتينية الخمسة لفقدان الوزن بعد سن الأربعين، وفقًا لما نشره موقع "eatthis".

1 - بيض

يعتبر البيض مصدرًا ممتازًا للبروتين الذي يمكن أن يساعد في إنقاص الوزن، لأنه مليء بالبروتين والدهون الصحية، أظهرت الدراسات أن تناول البيض كغذاء بروتيني يمكن أن يساعد الأفراد على الشعور بالشبع والشعور بالشبع لفترة أطول من الوقت.

2 - بقوليات

تعد البقوليات والفاصوليا مثل البازلاء والعدس والحمص مصادر رائعة للبروتين والألياف والكربوهيدرات الصحية، تساعد الفاصوليا في الحفاظ على حركة نظامك، بالإضافة إلى ذلك ، كشفت الأبحاث أن الأفراد الذين يعانون من زيادة الوزن والذين اتبعوا نظامًا غذائيًا مليئًا بالبروتين، فقدوا وزنا أكثر عن طريق تناول الفاصوليا كمصدر رئيسي للبروتين.

3 - مأكولات بحرية

المأكولات البحرية هي طريقة رائعة لدمج البروتين الصحي في نظامك الغذائي، بعض الأمثلة الممتازة هي السلمون والمحار، يعتبر السلمون مصدرًا كبيرًا لأحماض أوميجا 3 الدهنية الضرورية لصحتنا

4 - المكسرات والبذور

تحتوى البذور والمكسرات على عناصر غذائية مثل الألياف والمعادن والدهون الصحية ، والتي تساعد في إنقاص الوزن لأنها تحافظ على الجسم ممتلئًا لفترة أطول، من المهم تناولها باعتدال ، لأن الكثير من المكسرات يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن.

5 - الصويا

تناول منتجات الصويا إذا كنت ترغب في إنقاص الوزن، تم ربط هذه الأطعمةبانخفاض الشهية و ثبت أنها تدعم فقدان الوزن، إنه بروتين نباتي رائع يجب تضمينه في نظامك الغذائي.