شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف المؤشرات الصحية للون البول.. ومتى تجب زيارة الطبيب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد فحص لون البول طريقة سريعة وغير جراحية لتحديد مستوى الماء لديك ومؤشرًا على الصحة بشكل عام، يمكن أن يختلف اللون على مدار اليوم بسبب تناول السوائل وبعض الأطعمة والأدوية ومع ذلك، قد تشير بعض ألوان البول إلى وجود مرض أساسي والحاجة إلى مزيد من العلاج، وإليك كل ما تريد معرفته عن لون البول ومتى يجب زيارة الطبيب، وفقًا لما نشره موقع "healthnews".

هل لون البول مهم؟

الترطيب الكافي ضروري لجسمك، يمكن أن يؤدي الجفاف الحاد، أو نقص سوائل الجسم الكافية، إلى جعل قلبك يعمل بجهد أكبر، وربما يؤدي إلى مشاكل في صحتك الجسدية والعقلية .

لا ينتبه معظمنا إلى اللون عند التبول، مع العلم أن هذه هي طريقة الجسم للتخلص من الماء والشوارد والفضلات ومع ذلك، يمكن أن يوفر لون البول معلومات حول مستوى الترطيب، والأدوية، أو الطعام الذي تتناوله، ومدى كفاءة وظائف الجسم .

المؤشرات الصحية للون البول:

يمكن أن يختلف لون البول حسب حالتك الصحية وعوامل أخرى.

مصفر إلى العنبر

يتحول لون البول الصحي إلى الأصفر الفاتح إلى الكهرماني - ومن الطبيعي أن يكون في هذا النطاق قد يظهر البول بلون أصفر نيون من تناول فيتامينات ب ، أو قد يشير العنبر الغامق إلى جفاف خفيف ، ناتج عن عدم كفاية تناول السوائل أو التعرق المفرط بسبب ممارسة الرياضة أو البيئة الحارة، عادة ما تحل الزيادة في تناول السوائل هذا.

واضح

إذا كان البول صافياً، فقد تشرب كمية من الماء أكثر من الموصى بها، إذا حدث هذا من حين لآخر ، فعادةً لا يكون هناك شيء يدعو للقلق، ولكن إذا استمر تناول السوائل بشكل مفرط ، فقد يؤدي ذلك إلى تقليل الأملاح والشوارد الأساسية في الجسم .

عندما يظل البول صافياً دون الإفراط في تناول السوائل أو استمراره ، فقد يشير ذلك إلى احتمال وجود مشاكل في الكبد أو الكلى .

أحمر أو وردي

قد يكون البول الوردي الفاتح أو الأحمر علامة على وجود دم في البول أو حالة صحية خطيرة ، ولكن هناك أسباب أخرى محتملة، ممارسة الرياضة بشكل مفرط ، مثل الجري لمسافات طويلة ، أو تناول الفاكهة والخضروات ذات اللون الطبيعي العميق ، مثل البنجر ، والتوت الأسود ، والفول المدمس ، وكذلك الأدوية مثل الفينازوبيريدين ، والريفامبين ، والملينات التي تحتوي على السنا قد ينتج عنه بول وردي أو أحمر.

إذا تسبب الدم في البول في صبغة وردية أو حمراء ، فقد يشير ذلك إلى التهاب المسالك البولية أو حصوات الكلى أو الخراجات.

البرتقالي

يمكن أن يؤدي الجفاف أو تناول الأدوية مثل الفينازوبيريدين والسلفاسالازين وأدوية العلاج الكيميائي أو الفيتامينات ، مثل فيتامين أ وب 12 ، إلى تحول لون البول إلى اللون البرتقالي ومع ذلك ، يمكن أن يكون البول البرتقالي علامة على مرض الكلى أو المثانة أو أن الكبد لا يعمل بشكل صحيح ، خاصة إذا لاحظت برازًا شاحبًا ولونًا أصفر في جلدك وعينيك.

أزرق أو أخضر

عادةً ما يتسبب شيء ما تأكله في أن يصبح لون البول أزرق أو أخضر، تلوين الطعام وأنواع كثيرة من الحلوى والأدوية مثل سيميتيدين ، أميتريبتيلين ، تريامتيرين ، إندوميثاسين ، بروميثازين ، ومكملات فيتامين ب تستخدم صبغة تسمى الميثيلين الأزرق. يمكن أن ينتج اللون أيضًا عن الصبغة المستخدمة في الفحوصات الطبية التي يتم إجراؤها على الكلى أو المثانة.

ومع ذلك ، فإن مستويات الكالسيوم المنخفضة إلى المعتدلة الناتجة عن حالة وراثية تسمى فرط كالسيوم الدم الحميد العائلي قد تغير لون البول إلى اللون الأزرق أو الأخضر.

بني غامق

يمكن أن يؤدي الجفاف أو إصابة العضلات من النشاط البدني المكثف مثل الجري إلى لون البول البني الداكن أو إذا كنت تتناول كمية كبيرة الصبار أو الفول بعض الأدوية ، قد تسبب أيضًا تغيرًا في اللون.

يمكن أن يشير البول ذو اللون البني الداكن والرغوي إلى وجود عدوى في المسالك البولية أو أمراض الكبد أو الدم أو حالة طبية من البورفيريا ، وهو اضطراب نادر يصيب الجلد والجهاز العصبي.

غائم أو رغوي

إذا كان البول عكرًا أو رغويًا وليس بسبب تدفق البول الشديد ، فتأكد من أنك تشرب سوائل كافية ولا تعاني من الجفاف.

يمكن أن يكون علامة على التهاب المسالك البولية أو أحد أعراض حالة الكلى أو غيرها من الحالات المزمنة مثل مرض كرون أو التهاب الرتج، إذا كنت حاملاً ، فقد تكون علامة على وجود حالة خطيرة تسمى تسمم الحمل .

متى ترى الطبيب عن لون البول؟

لنفترض أنك قمت بإعادة الترطيب والبول لم يستأنف لونه المعتاد ، أو كنت تعاني من الدم أو الألم مع التبول ، أو لديك تاريخ عائلي للإصابة بأمراض الكلى. في هذه الحالة ، من الأفضل المتابعة مع طبيبك.