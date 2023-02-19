5 أطعمة غنية بالألياف لتحسين الهضم وخفض الكولسترول وإنقاص الوزن

القاهرة - سامية سيد - الألياف من العناصر الغذائية الهامة التي يجب أن تستهلكها حتى يعمل جسمك بشكل صحيح، ويولد الطاقة ويمنع الأمراض، وهى الطريقة الأكثر طبيعية وفعالية للحفاظ على وزن صحي مع الحفاظ في نفس الوقت على صحة أمعائك، في هذا التقرير نتعرف على أفضل الأطعمة الغنية بالألياف، بحسب موقع "Health". ما هي كمية الألياف التي يجب أن تتناولها في اليوم؟

بحسب مركز معلومات الغذاء والتغذية التابع لوزارة الزراعة الأمريكية فإن النساء اللائي تتراوح أعمارهن بين 19 و 30 عامًا يحتجن على الأقل 25-30 جرامًا من الألياف يوميًا.

يجب عليك تضمين مجموعة متنوعة من الخضار والفواكه والمكسرات والبذور في نظامك الغذائي المعتاد من أجل الوصول إلى هذه الكمية المطلوبة.