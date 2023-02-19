شكرا لقرائتكم خبر عن يجب ضمها لنظامك الغذائى.. فوائد الفاصوليا للبقاء بصحة جيدة وقوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الفاصوليا، بجميع أشكالها وأحجامها، مفيدة للقلب إلى جانب فوائدها المعززة للمناعة، لأنها تحتوي على الكالسيوم، وتساعد في زيادة كثافة العظام، وذلك وفقًا لموقع "indiatoday".

وتعد الفاصوليا من بين البقوليات الأكثر تغذية، إلى جانب وجودها على نطاق واسع في الهند، فهي مصادر ممتازة للبروتين للنباتيين، فلها العديد من الفوائد الأخرى للجسم.

شارك خبير التغذية أنجالي موخيرجي حول الفاصوليا ومدى أهميتها لصحة القلب والأوعية الدموية إلى جانب وجود مغذيات معززة للمناعة، ومن وجهة نظر صحية، تعتبر الفاصوليا سحرية تمامًا مثل شهرة حبوب، وعلى الرغم من الاختلافات في الأشكال والأحجام والألوان والقوام والنكهات، فإن الفاصوليا متشابهة بشكل مدهش في تكوين العناصر الغذائية وحاصل الصحة" كتب في المنشور.

فالفاصوليا غنية بمضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن، وتعزز الصحة العامة عن طريق التخلص من السموم وتطهير الدم ومكافحة الأمراض.

ويجب أن يستهلك الأشخاص المصابون بداء السكري أيضًا الفاصوليا، وفقًا لأخصائي التغذية، وأضاف: الفاصوليا غنية بالألياف ولها مؤشر منخفض لنسبة السكر في الدم وتوفر طاقة مستدامة.

إلى جانب ذلك فإنها تساعد الألياف الموجودة في الفاصوليا في مستويات الكوليسترول، والحفاظ على صحة القلب. "الألياف الموجودة في الفاصوليا تساعد على الامتلاء مع تعزيز صحة الجهاز الهضمي وخفض مستويات الكوليسترول في الدم.

كثافة العظام عامل رئيسي آخر يتأثر بتناول الفول، حيث تساعد البقوليات في الحفاظ على الكمية الموصى بها من الكالسيوم لتقوية العظام.

وقال الخبير: "إنها تحافظ على العديد من المركبات والمثبطات التي تساعد في منع السرطان ونموه". بالنسبة للنباتيين، تقدم الفاصوليا بديلاً مثالياً للبروتينات وتخلق وجبة كاملة عندما تقترن بالأرز، كما كتب خبير التغذية، ولجني الفوائد ضمّن حوالي كوب واحد من الفاصوليا يوميًا في نظامك الغذائي