شكرا لقرائتكم خبر عن للوقاية من أمراض الشتاء.. كيف تحافظ على صحتك في الطقس البارد؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعاني في فصل الشتاء من الأمراض، مثل نزلات البرد والإنفلونزا، نظرًا لأن الأشخاص يقضون معظم وقتهم في الداخل أو في الأماكن المغلقة، فإنه يسهل انتشار فيروسات الجهاز التنفسي.

ويحذر موقع Health Plus من أن التهابات الجلد والجهاز التنفسي يمكن أن تكون ناجمة عن انخفاض مفاجئ في درجة الحرارة، ويشارك الخبراء الطبيون بعض النصائح السهلة التي يمكن أن يتبعها لتجنب وتعزيز نظام المناعة لديهم:

تناول نظام غذائي صحي من الفاكهة والخضراوات

قم بإسقاط الوجبات الخفيفة المالحة والمعالجات السكرية لمزيد من الخضراوات والأطعمة الكاملة، يمكنك أيضًا تناول الخضار الشتوية النموذجية، مثل الجزر والبطاطس، للحفاظ على صحة جهازك المناعي في الطقس البارد.

تجنب السكر والدهون

تجنب الأطعمة المصنعة أو المقلية التي تحتوي على نسبة عالية من السكر والدهون والتي تضعف المناعة.

زيادة الأنشطة الداخلية

للحفاظ على النشاط واللياقة البدنية وتقليل التوتر العقلي والاكتئاب والقلق، قم بزيادة الأنشطة الداخلية مثل تمارين القلب ونط الحبل واليوجا.

التمرين المنتظم

يمنع أمراض القلب والسكتة الدماغية واكتساب الوزن ويقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2.

تناول الأطعمة الغنية بفيتامين (د)

واحصل على أشعة الشمس الكافية ، وتناول المكملات الغذائية إذا لزم الأمر.

فيتامين د

سمك السلمون والسردين والبيض والفطر من بين الأطعمة الغنية بفيتامين د.

تجنب مرض الشتاء

أفضل طريقة للبقاء بصحة جيدة حتى في الطقس البارد وتجنب أمراض الشتاء هي إجراء فحص صحي وقائي.