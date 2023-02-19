شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: الحلوى المصنوعة من السمن الصناعى ضارة بالمعدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المعروف لدي الجميع أهمية فوائد استخدام السمنة البلدي بمختلف أنواعها، في الطبخ أو في الحلويات ، بينما استعمال السمنة النباتي التي تحتوي علي دهون غير مشبعة وتحتوى على ألوان صناعية في الحلويات، تسبب أضرارا بالمعدة، وذلك وفقا لما نشره موقع نوفوستي.

ومن جانبها نصحت الدكتورة يلينا سولوماتينا ، خبيرة التغذية، الأشخاص بعدم تناول الحلويات المحتوية على السكر والدهون غير المشبعة معا.

وقالت خبيرة التغذية أن الدهون غير المشبعة تستخدم في صناعة الحلويات تحت اسم "دهون الحلويات" أو "السمن النباتي"، وأن المعجنات المقلية في زيت يغلي مضرة أيضا، لأن هذا الزيت عادة يكون أحد أنواع الدهون غير المشبعة. وتحتوي هذه المعجنات على مواد كيميائية تحاكي الذوق ومواد صبغية ، تسبب اضرار بالمعدة . لذلك تنصح الخبيرة بتناول حلويات ذات لون زاه ورائحة لذيذة.

كما اكدت الدكتورة يلينا ، ان هذه الحلويات المحتوية على دهون غير مشبعة ومواد كيميائية، تباع بأسعار رخيصة، والناس تقبل على شرائها مع أن مفعولها مثل "قنبلة" للمعدة.

وحذرت الخبيرة من شراء المرملاد المستورد "جل الفواكه" ذي اللون الزاهي ويذكرنا باللبان ، يستخدم في هذه الحلويات مواد كيميائية مكثفة. كما حذرت من تناول المياه الغازية المحلاة، لأنها تحتوي على نسبة عالية من السكر ومواد كيميائية مضافة ،مما يودي ذلك بنا الي الإصابة بامراض متعددة منها هشاشة العظام .

وأضافت الدكتورة يلينا ، ان المشروبات الغازية المحتوية على حمض الفوسفوريك تسبب خروج الكالسيوم من الجسم،كما أن بعض هذه المشروبات تحتوي على الكافيين، مما تودي الي اضرار بالجسم .