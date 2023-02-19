شكرا لقرائتكم خبر عن الأطباء: الشعر الأبيض يتنبأ بظهور مشاكل صحية بالجسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعاني الكثير من الشباب في السنوات الأخيرة من ظهور لون الشعر الأبيض او الرمادي وهم في ريعان عمرهم ، وكشفت بعض الدراسات ان هناك أسباب مختلفة وراء ذلك ترجع الي العوامل الوراثية والتوتر مستمر، والاجهاد الدائما ، والضغوط النفسية ، كل ذلك يودي بهولاء الي (الشيب) في سن مبكرة.وذلك وفقا لما نشره موقع ديلي ميل.

وحذر عدد من الأطباء الأشخاص ، بان ظهور الشعر الأبيض او الون الرمادي بفروة الشعر، في بعض الحالات يكون علامة علي وجود على مشاكل صحية أساسية.

وأشار فريق من الباحثون ان هناك احتمالية وراء ظهور الشيب في منتصف عمر الشباب ، بسبب نقص بسيط في الفيتامينات، والذي يمكن عكسه بمجرد الحصول على المزيد من أشعة الشمس. ولكن في حالات نادرة، قد يكون الشيب - خاصة قبل منتصف العمر - علامة على أمراض القلب أو اضطرابات المناعة الذاتية أو حتى أورام المخ.

كشف الباحثون من خلال دراسة هندية، أن المراهقين الذين يعانون من نقص فيتامين (د) كانوا أكثر عرضة للإصابة بالشيب ، حيث ان هذا الفيتامين وهو عنصر غذائي يمتصه الجلد من خلال أشعة الشمس، بالإضافة الي انه يحافظ علي لون البشرة . وهو ضروري لصحة عظام الشخص.

ويمكن أن يؤدي عدم وجود ما يكفي من أشعة الشمس أيضا إلى الإرهاق والتعاسة وآلام العضلات والضعف وأعراض أخرى.وفي بعض الحالات، تبدأ بصيلات الشعر في التكسر والتساقط عندما لا يكون لدى الشخص ما يكفي من فيتامين (د).

وفي ذات السياق تحدث الباحثون الكوريون ، عن طفل يبلغ من العمر خمس سنوات يعاني من الورم العصبي الليفي من النوع الأول، المعروف باسم NF-1 أو مرض فون ريكلينجهاوزن، هو مرض يتسبب في نمو الأورام على طول أعصاب الشخص. والمرض موروث ويصيب شخصا واحدا من بين كل 3000 شخص.

وتشمل واحدة من العلامات المميزة للمرض، تغير لون الشعر الذي يمكن أن يصاحبه، والذي يمكن أن يكون مزعجا بشكل خاص عند الأطفال الصغار الذين يصابون به. ولأن الناس عادة ما يولدون مصابين بالمرض، يمكن أن تبدأ أعراضه في الظهور في سن مبكرة.