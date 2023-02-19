بيروت - نادين محمد - فوائد عصير الأناناس على الريق عديدة، ويمكن أن يساعد شرب عصير الأناناس في تعزيز مناعتك وتحسين عملية الهضم وتقليل الالتهاب، وذلك لاحتوائه على أكثر من 100٪ من الكمية اليومية الموصى بها من فيتامين سي في كوب واحد، يوفر أيضًا بعض البوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم. كما أنه مصدر جيد للألياف، حيث يحتوي الكوب على حوالي جرامين، كماً أنه من المشروبات غير المرتفعة السعرات الحرارية مما يجعله خيارًا جيدًا لمن يتطلعون إلى الحصول على المزيد من العناصر الغذائية في نظامهم الغذائي دون تناول كميات زائدة من السكر أو الدهون. إليك أفضل وقت لشرب عصير الأناناس لتحقيق أقصى فائدة؟

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عندما يتعلق الأمر بجني فوائد عصير الأناناس على الريق، فيعد أفضل وقت لتناول عصير الأناناس هو أول شيء في الصباح على معدة فارغة، مما يسمح للجسم بامتصاص جميع العناصر الغذائية بكفاءة أكبر.

فوائد عصير الأناناس على الريق

1. يقوي جهاز المناعة

تعد من فوائد عصير الأناناس على الريق؛ كونه مصدرًا جيدًا لفيتامين سي المعروف وهو من الفيتامينات التي تعمل على تعزيز جهاز المناعة ومحاربة العدوى والحفاظ على صحتك.

فوفقًا للدراسات الحديثة قد يساعد عصير الأناناس في تقليل الالتهاب بالجسم، والذي يُعتقد أنه السبب الأساسي للعديد من الأمراض المزمنة.

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2. المساعدة على الهضم

يحتوي عصير الأناناس على البروميلين، وهو إنزيم يساعد على تكسير البروتينات. يمكن أن يساعد ذلك في تحسين عملية الهضم وتقليل الانتفاخ والغازات والحفاظ على صحة أمعائك.

3. تعزيز صحة القلب

عصير الأناناس غني بالبوتاسيوم الذي يساعد على خفض ضغط الدم والوقاية من أمراض القلب. يمكن أن يساعد أيضًا في تقليل الضغط على نظام القلب والأوعية الدموية.

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4. المساعدة في إنقاص الوزن

عصير الأناناس منخفض السعرات الحرارية وغني بالألياف، وكلاهما يمكن أن يساعد في إنقاص الوزن. تساعد الألياف في الحفاظ على شعورك بالشبع، وبالتالي تقل احتمالية الإفراط في تناول الطعام ويمكن أن تساعد الفيتامينات والمعادن الموجودة في عصير الأناناس على تعزيز عملية التمثيل الغذائي لديك.

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5. زيادة من مستويات الطاقة

تتمثل الفائدة الرئيسية لشرب عصير الأناناس قبل التمرين؛ فهو يساعد في زيادة مستويات الطاقة لديك، وتمنحك السكريات الطبيعية الموجودة في العصير مزيداً من الطاقة والتي يمكن أن تساعد في تقليل التعب أثناء ممارسة الرياضة.

6. يحسن الأداء في التدريبات

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تعد الفائدة الأخرى لشرب عصير الأناناس هي أنه يمكن أن يساعد في تحسين أدائك في التدريبات، تعتبر التركيزات العالية من الإلكتروليت الموجودة في هذا العصير مثالية لتجديد العناصر الغذائية التي فقدها الجسم أثناء التعرق. سيسمح لك ذلك بدفع نفسك بقوة أكبر أثناء التمرين، وستكونين قادرة على القيام بمزيد من التمارين الرياضية أو الجري لمسافات أطول في الصباح.

7. تقليل وجع العضلات

فائدة أخرى لشرب عصير الأناناس هو أنه يمكن أن يساعد في تقليل وجع العضلات. تعتبر مضادات الأكسدة الموجودة في هذا المشروب رائعة لتهدئة العضلات والمفاصل المجهدة، مما يمنعها من أن تصبح متيبسة أو مؤلمة. بالإضافة إلى ذلك يمكن أن تساعد الخصائص الطبيعية المضادة للالتهابات لعصير الأناناس في تقليل أي التهاب قد يحدث أثناء التمرين.

الصورة من موقع AdobeStock

8.جيد للأسنان والعظام

إن تناول الأناناس يقوي اللثة والعظام ويحافظ على صحتك قوية. تتكون أسنانك وعظامك من الكالسيوم، وتحتوي الأناناس على نسبة كبيرة منه وعلى المنجنيز الذي يساعد أيضًا في تقوية العظام والأسنان فقط كل ما عليك تناول عصير الأناناس يومياً؛ مما سيساعدك في الحفاظ على جسم أقوى والحفاظ على عظامك قوية وصحية.

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9.الوقاية من السرطان

يمكن أن يحمي تناول الأناناس يوميًا من خطر الإصابة بالسرطان، وذلك لأنه يبطئ من تلف الخلايا ويجعل من يتناوله يبدو أصغر سنًا كما يحتوي الأناناس على كميات كبيرة من مضادات الأكسدة التي يمكن أن تحميك من مجموعة واسعة من الأمراض، وتحارب بعض الكائنات الحية الخطرة التي قد تصيبك وتسبب لك السرطان.

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المصدر : موقع هيلث