تعرفي بالتفاصيل علي مرض بروس ويليس

بيروت - نادين محمد - حالة من الحزن عاشها محبو ومتابعو النجم العالمي بروس ويليس بعد إعلان عائلته إصابته بمرض نادر، وهو مرض الخرف الجبهي الصدغي، وهو مرض يسبب مجموعة من الأعراض التي تصيب الذاكرة والتفكير والقدرات الاجتماعية بدرجة تؤثر على ممارسة الحياة اليومية، وتحدث الإصابة بالخرف نتيجة للإصابة بعدة أمراض، وليس مرضًا بعينه.

وتعد من أبرز أسباب الإصابة بالخرف هي داء الزهايمر، وهو السبب الأكثر شيوعًا للإصابة بالخَرَف التدريجي لدى كبار السن، إلا أن هناك العديد من الحالات الأخرى التي تسبب الإصابة بالخَرَف. وهناك بعض أعراض الخَرَف التي يمكن علاجها، وذلك يعتمد على سبب الإصابة به.

أعراض مرض بروس ويليز

أعراض عديدة لمرض بروس ويليز تتنوع أعراض الخرف اعتمادًا على السبب، لكن تتضمن العلامات والأعراض الشائعة ما يلي:

تغيرات إدراكية

فقدان الذاكرة، والذي عادةً ما يُلاحظه شخص آخر

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صعوبة في التواصل أو التعبير بكلمات مناسبة

صعوبة في القدرات البصرية والمكانية، مثل إضاعة الطريق أثناء القيادة

صعوبة في التفكير أو حل المشكلات

صعوبة في التعامُل مع المهام المعقَّدة

صعوبة في التخطيط والتنظيم

صعوبة في التنسيق والوظائف الحركية

الاضطراب والتوهان

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التغييرات النفسية

تغيُّرات في الشخصية

الاكتئاب

أسباب مرض بروس ويليز

يحدث الخَرَف بسبب تلف الخلايا العصبية وروابطها في الدماغ أو فقدانها. ويمكن أن يكون للخَرَف آثار وأعراض تختلف من شخص لآخر بحسب المنطقة التي تلفت من الدماغ.

وتشبه بعضُ الأمراض الخَرَف، مثل الأمراض الناجمة عن رد الفعل على الأدوية أو نقص الفيتامينات، وقد تتحسن مع العلاج.

أما مرض الخَرَف الجبهي الصدغي فهو مجموعة أمراض من أبرز خصائصها تدمير الخلايا والوصلات العصبية الموجودة بالفصين الجبهي والصدغي للدماغ. وترتبط هذه المناطق من الدماغ عادًة بالشخصية والسلوك واللغة. وتؤثر الأعراض الشائعة لهذا المرض على السلوك، والشخصية، والتفكير، والحكم على الأمور، واللغة، والحركة.

مسببات الخَرَف

يمكن أن يفيد العلاج في التغلب على بعض مسببات الخَرَف أو الأعراض المشابهة للخَرَف. وتتضمن:

الاضطرابات المناعية والعدوى:

يمكن أن تنجم الأعراض المشابهة للخَرَف عن الحُمّى أو الآثار الجانبية الأخرى لمحاولة جسمك مكافحة العدوى. يمكن أن يسبب التصلب المتعدد والحالات الأخرى التي يسببها الجهاز المناعي في الجسم.



مشكلات الأيض وعيوب الغدة الصماء

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يمكن للأشخاص، الذين لديهم مشاكل في الغدة الدرقية أو انخفاض نسبة السكر في الدم (نقص سكر الدم) أو كميات قليلة جدًّا أو كبيرة جدًّا من الصوديوم أو الكالسيوم أو مشاكل في امتصاص فيتامين B-12، أن يُصابوا بالأعراض المشابهة للخَرَف أو تغيرات أخرى في الشخصية.



حالات نقص التغذية

يمكن أن يتسبب عدم شرب كمية كافية من السوائل (الجفاف)؛ عدم الحصول على ما يكفي من الثيامين (فيتامين B-1)، وهو أمر شائع لدى الأشخاص مدمني الكحول المزمن.



عوامل الخطر ومضاعفات مرض بروس ويليز

يمكن أن تسهم عوامل كثيرة في نهاية المطاف في الإصابة بالخَرَف. لا يمكن تغيير بعض عوامل الخطورة مثل السن الكبير. ولكن يمكن التعامل مع العوامل الأخرى للحد من مخاطر الإصابة.

قد يؤثِّر الخَرَف على العديد من أجهزة الجسم، ومن ثم القدرة على تأدية الوظائف. قد يؤدِّي الخَرَف إلى ما يلي:

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-سوء التغذية فقد يجد العديد من الأشخاص المصابين بالخَرَف عدم الرغبة في تناول الطعام أو يمتنعون عن تناوله ممَّا يؤثر على مقدار العناصر الغذائية التي يحصلون عليها وفي النهاية، قد لا يصبحون قادرين على المضغ أو البلع.



- تزيد صعوبة البلع من خطر الاختناق؛ مما قد يحجب التنفُّس ويسبب الالتهاب الرئوي.

-عدم القدرة على القيام بمهام الرعاية الذاتية ومع تفاقم الخرف، يمكن أن يؤثر في القدرة على الاستحمام، وارتداء الملابس، وتمشيط الشعر أو تنظيف الأسنان، واستخدام المريض المرحاض وحده.

- قد تسبب بعض المواقف اليومية للمصابين بالخرف مشكلات في الحفاظ على سلامتهم، ومنها قيادة السيارة والطهي والسير والعيش وحدهم.

المصدر : موقع mayoclinic.