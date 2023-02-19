كوب من هذا الشاي..يحرق الدهون ويخلصك من الكوليسترول

بيروت - نادين محمد - فوائد صحية عديدة لتناول كوب يومياً من شاي الماتشا لإنقاص الوزن، وحرق الدهون فهو يساعد على التخلص من السموم وتعزيز عملية التمثيل الغذائي والتخلص من السموم. ولكن هل تعرفين السر وراء قوة إنقاص الوزن لشاي ماتشا؟

شاي ماتشا منخفض السعرات الحرارية

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شاي ماتشا منخفض السعرات الحرارية - يحتوي الجرام على حوالي 3 سعرات حرارية لذا، حتى لو تناولت أكثر من جرامين من الشاي، فلن تستهلكي الكثير من السعرات الحرارية.

يحتوي شاي الماتشا على مضادات الأكسدة وهي Epigallocatechin Gallate (EGCG). وجد العلماء في جامعة كولورادو أن محتوى EGCG في الماتشا يزيد 137 مرة على الشاي الأخضر الصيني، وذلك لأنك عندما تشربين الشاي، فإنك تستهلكين الأوراق الكاملة، على عكس معظم أنواع الشاي حيث تتخلص من الأوراق بعد نقعها في الماء الساخن لبضع دقائق. تساعد مضادات الأكسدة في طرد السموم، وتقوية المناعة، وتقليل الالتهابات، مما يساعد على منع زيادة الوزن وتسريع فقدان الوزن.

يعزز الأيض

إذا كنت تحاولين إنقاص وزنك، فعليك الانتباه إلى معدل الأيض لديك. إذا كان معدل الأيض بطيئاً، فلن تكوني قادرة على التخلص من الدهون، بغض النظر عن مقدار ما تأكلينه يساعد شاي الماتشا على تعزيز أو تسريع عملية الأيض، وتساعد الكاتيكين الموجودة في الشاي على تحسين معدل التمثيل الغذائي أثناء وبعد التمرين .

حرق الدهون

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يعد حرق الدهون هو عملية كيميائية حيوية لتحطيم جزيئات الدهون الكبيرة إلى دهون ثلاثية أصغر، ويجب استخدام هذه الدهون الثلاثية أو التخلص منها.

يعد شاي الماتشا غنياً بمضادات الأكسدة التي تزيد من توليد حرارة الجسم من 8-10٪ إلى 35-43٪. علاوة على ذلك، فإن شرب هذا الشاي يمكن أن يحسن من قدرتك على التحمل، ويساعدك على حرق الدهون.

التحكم في الجلوكوز في الدم

يمكن أن يؤدي الارتفاع المستمر في نسبة السكر في الدم أو مستويات السكر في الدم إلى تعريضك لخطر مقاومة الأنسولين ومرض السكري.

يساعد شاي الماتشا على تقليل وتنظيم مستويات السكر في الدم لاحتوائه على كمية جيدة من الألياف الغذائية ، مما يبقيك ممتلئًا لفترة طويلة ويمنعك من الإفراط في تناول الطعام

وعندما لا تفرط في تناول الطعام ، لن ترتفع مستويات الجلوكوز لديك. وهذا بدوره يمنعك أيضًا من التعرض لمرض السكري من النوع 2 .

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يقلل التوتر

يؤدي الإجهاد إلى إفراز هرمون الكورتيزول. عندما تكون مستويات الكورتيزول مرتفعة باستمرار ، يدخل جسمك في حالة من الالتهاب.

لتبدي في الشعور بالإرهاق، والتعب، والقلق، دفعة واحدة.

تعد أسوأ الآثار الجانبية للتوتر هو زيادة الوزن، خاصة في منطقة البطن. يتم تحميل شاي الماتشا بمضادات الأكسدة التي تساعد في التخلص من جذور الأكسجين الضارة، وتقليل الالتهابات، ومنع زيادة الوزن .

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يوفر الطاقة

يساعد شاي الماتشا أيضاً على تعزيز مستويات الطاقة وزيادة اليقظة، ويجعلك أكثر نشاطاً، ويزيد من قدرتك على التحمل، ويساعد في إنقاص الوزن.

يقلل الكوليسترول

شاي ماتشا هو أغنى مصدر لـ EGCG ، أحد مضادات الأكسدة الموجودة في معظم أنواع الشاي. وجد العلماء أن EGCG ساعد في تقليل مستويات الكوليسترول السيئ في الفئران المختبرية عندما تم إطعامهم غذاء عالي الكوليسترول لمدة 30 يومًا .

محاربة سموم الجسم

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يمكن أن تؤدي عادات الأكل ونمط الحياة الخاطئ إلى تراكم السموم في جسمك، ويساعد شرب شاي الماتشا الغني بمضادات الأكسدة التي تساعد في طرد جزيئات الأكسجين الحرة الضارة

من الآمن شرب حوالي 3 أكواب من شاي ماتشا الأخضر يوميًا لفقدان الوزن. نظرًا لأن كوبًا واحدًا من الماتشا يحتوي على حوالي 70 جرامًا من الكافيين (يحتوي كوب واحد من القهوة على 100 جرام من الكافيين) ، فإننا نوصيك بعدم الإفراط في تناوله .

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المصدر : موقع stylecraze.