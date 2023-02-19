دراسة تؤكد أن متغير أوميكرون يُزيد من خطر الإصابة بمرض السكر

كشفت دراسة جديدة نُشرت في JAMA Network Open عن أن كورونا زاد من خطر الإصابة بمرض السكري الذي استمر خلال موجة متغير أوميكرون الحالية.وقال الباحثون إنه على الرغم من وجود خطر متزايد للإصابة بمرض السكري مع كورونا، إلا أن هذا الخطر استمر حيث أصبح متغير أوميكرون هو السائد، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".



وتمت دراسة ما مجموعه 23709 بالغين مصابين بكورونا مرة واحدة على الأقل لغرض البحث من قبل الباحثين في مركز Cedars Sinai الطبي في لوس أنجلوس. وشمل ذلك 12706 إناث و10981 ذكرًا، ووجد الباحثون أن معدلات الإصابة بمرض السكري الجديد ، وارتفاع ضغط الدم، وفرط دهون الدم، والتشخيصات المرجعية التي حدثت في 90 يومًا بعد الإصابة بكورونا كانت أعلى من تلك التي كانت قبل الإصابة.



ووجدت الدراسة أيضًا علاقة بين خطر الإصابة بمرض السكري وحالة التطعيم للفرد ، حيث يعتبر التطعيم أفضل طريقة لمنع حدوث عدوى كورونا الشديد.



العديد من البلدان لديها ثلاث جرعات من لقاح كورونا والذي يتضمن جرعتين أساسيتين وجرعة معززة واحدة وبعض البلدان الأخرى لديها أربع جرعات من لقاح كورونا الذي يتكون من جرعتين أساسيتين وجرعتين تقويتين.

ما هي أهمية هذه الدراسة؟

تأتي الدراسة وسط التصور العام بأن متغير أوميكرون هو البديل الفرعي الأكثر اعتدالًا لفيروس كورونا. بالنظر إلى معدل دخول المستشفيات والطلب على المرافق الطبية المتقدمة ، من المفهوم أن متغير أوميكرون أقل حدة من أسلافه ومع ذلك، فقد وجدت نتائج الدراسة أن كورونا لا يزال يمثل تهديدًا كبيرًا لجسم الإنسان وخاصة أجهزة أعضاء الجسم الرئيسية.



الدراسة ذات صلة لأنها درست الأشخاص من مارس 2020 إلى يونيو 2022 ، وتغطي جزءًا كبيرًا من الوباء حيث شوهدت ثلاث موجات رئيسية على الأقل من عدوى كورونا.

كيف يؤثر فيروس كورونا على أجهزة الجسم الرئيسية؟

حتى الآن، أظهرت الدراسات أن كورونا له تأثير مباشر على نظام القلب والأوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم وفرط دهون الدم أيضًا، وعلى الرغم من أن كورونا هو مرض تنفسي في المقام الأول ، فقد يكون له ضرر مؤقت أو دائم على القلب.



يعود سبب تأثير فيروس كورونا على أعضاء الجسم الأخرى إلى وجود مستقبلات ACE2 التي تسهل دخول الفيروس إلى الخلايا السليمة للأعضاء الأخرى. يوجد مستقبلات ACE2 في العديد من أنواع الخلايا بما في ذلك الأعضاء الرئيسية مثل الرئتين والقلب والأوعية الدموية والكلى والكبد والجهاز الهضمي، حتى كورونا الخفيف يمكن أن يزيد من فرصة إصابة الشخص بمرض السكري



ووجدت دراسة ضخمة أخرى أجريت في عام 2022 ، نتيجة مماثلة بشأن العلاقة بين فيروس كورونا المستجد وقابلية الفرد للإصابة بمرض السكري ، ووجدت الدراسة المنشورة في مجلة لانسيت للسكري والغدد الصماء أن مرض كورونا يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري. أظهرت الدراسة التي أُجريت على 200000 شخص أنه حتى العدوى الخفيفة يمكن أن تبقي الخطر مرتفعًا لأشهر بعد الإصابة ، ووجدت الدراسة أنه بالنسبة للأشخاص المعرضين بالفعل للإصابة بمرض السكري - أولئك الذين لديهم مؤشر كتلة جسم أعلى - فإن الخطر يزيد عدة مرات بعد كورونا.



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