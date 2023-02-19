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شكرا لقرائتكم خبر عن الجراح العالمى كريم أبو المجد يصل القاهرة لإجراء عمليات زراعة مرئ و إطالة الأمعاء بالمجان والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف ابو المجد فى تصريحات خاصة لـ" الخليج 365 " ، أن هذه الزيارة تستغرق 15 يوما سيتم إجراء عمليتين يوميا، بمساعدة الفريق الطبي الخاص به ، لافتا إلى أن جميع أعضاء فريقه الطبي من الأطباء المصريين المتميزين فى هذا المجال ليتمكن من نقل كل خبراته لجيل جديد من الأطباء داخل مصر
و أشار ، إلى أن فريقه الطبي يقوم بمقابلة المرضى و فحصهم و يتم التواصل معه أثناء فترة تواجده خارج البلاد و يتم تحديد الحالات التى تحتاج إلى جراحة سريعة وفقا لنسبة الخطورة لاجراءها فور وصوله القاهرة ، مشيرا إلى أنه سيتم إجراء عمليات زراعة مرئ لطفلين من داخل الأمعاء الخاصة بهم
و تابع الدكتور كريم أبو المجد أنه سيجرى أيضا خلال هذه الزيارة عمليات دقيقة و فى غاية الخطورة خاصة باطالة الأمعاء الخاصة بإحدى المرضى، وإعادة ترتيب الأمعاء بالإضافة إلى استئصال أورام القولون، علاوة على إصلاح عمليات تكميم المعدة التى تجرى فى مصر.
و كشف الدكتور كريم ابو المجد، أن هناك بعض عمليات تكميم المعدة التى تجرى بهدف انقاص الوزن يتعرض بعدها المريض لمشاكل ضخمة فى الجهاز الهضمي و الأمعاء تتطلب إجراء عمليات دقيقة للمعدة.