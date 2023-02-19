شكرا لقرائتكم خبر عن الجراح العالمى كريم أبو المجد يصل القاهرة لإجراء عمليات زراعة مرئ و إطالة الأمعاء بالمجان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل الجراح المصرى العالمى الدكتور كريم ابو المجد رئيس قسم جراحات الجهاز الهضمي وزراعة الأمعاء بمستشفى كليفلاند الأمريكية،" فى زيارة تستغرق اسبوعين لإجراء عمليات دقيقة لمرضى الجهاز الهضمي داخل مستشفى الناس لعلاج مرضى القلب و الجهاز الهضمي بالمجان.

و قال الدكتور كريم ابو المجد رئيس قسم جراحات الجهاز الهضمي وزراعة الأمعاء بمستشفى كليفلاند ، أنه يحرص على زيارة مصر كل فترة لا تتعدى الـ4 أو 6 اشهر على الأكثر لإجراء عمليات دقيقة لمرضى الجهاز الهضمي بالمجان، وذلك لرد الجميل لبلاده التى تعلم و تخرج منها على حد قوله.

وأضاف ابو المجد فى تصريحات خاصة لـ" الخليج 365 " ، أن هذه الزيارة تستغرق 15 يوما سيتم إجراء عمليتين يوميا، بمساعدة الفريق الطبي الخاص به ، لافتا إلى أن جميع أعضاء فريقه الطبي من الأطباء المصريين المتميزين فى هذا المجال ليتمكن من نقل كل خبراته لجيل جديد من الأطباء داخل مصر

و أشار ، إلى أن فريقه الطبي يقوم بمقابلة المرضى و فحصهم و يتم التواصل معه أثناء فترة تواجده خارج البلاد و يتم تحديد الحالات التى تحتاج إلى جراحة سريعة وفقا لنسبة الخطورة لاجراءها فور وصوله القاهرة ، مشيرا إلى أنه سيتم إجراء عمليات زراعة مرئ لطفلين من داخل الأمعاء الخاصة بهم

و تابع الدكتور كريم أبو المجد أنه سيجرى أيضا خلال هذه الزيارة عمليات دقيقة و فى غاية الخطورة خاصة باطالة الأمعاء الخاصة بإحدى المرضى، وإعادة ترتيب الأمعاء بالإضافة إلى استئصال أورام القولون، علاوة على إصلاح عمليات تكميم المعدة التى تجرى فى مصر.

و كشف الدكتور كريم ابو المجد، أن هناك بعض عمليات تكميم المعدة التى تجرى بهدف انقاص الوزن يتعرض بعدها المريض لمشاكل ضخمة فى الجهاز الهضمي و الأمعاء تتطلب إجراء عمليات دقيقة للمعدة.