شكرا لقرائتكم خبر عن أصغر حالة فى العالم مصابة بمرض ألزهايمر لشاب صينى يبلغ من العمر 19 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام أطباء الأعصاب في عيادة الذاكرة بالصين بتشخيص أصغر حالة مصابة بمرض الزهايمر، وهو شاب يبلغ من العمر 19 عامًا، مما يجعله أصغر شخص يتم تشخيصه بهذه الحالة في العالم، بحسب موقع "ساينس ألرت".

وبدأ الشاب المراهق يعاني من تدهور الذاكرة في سن 17 عامًا، وتفاقمت الخسارة المعرفية بمرور السنين.

أظهر تصوير دماغ المريض انكماشًا في الحُصين، الذي يشارك في الذاكرة ، وألمح السائل الدماغي النخاعي إلى العلامات الشائعة لهذا النوع الأكثر شيوعًا من الخرف.

غالبًا ما يُعتقد أن مرض الزهايمر هو مرض يصيب كبار السن ، ومع ذلك فإن الحالات المبكرة ، والتي تشمل المرضى الذين تقل أعمارهم عن 65 عامًا، تمثل ما يصل إلى 10%من جميع التشخيصات.

يمكن لجميع المرضى الذين تقل أعمارهم عن 30 عامًا تقريبًا تفسير مرض الزهايمر لديهم من خلال طفرات جينية مرضية، مما يضعهم في فئة مرض الزهايمر العائلي، كلما كان الشخص أصغر سنًا عندما يتم تشخيصه، زادت احتمالية أن يكون نتيجة الجين المعيب الذي ورثه.

ومع ذلك، لم يتمكن الباحثون في جامعة العاصمة الطبية في بكين من العثور على أي من الطفرات المعتادة المسؤولة عن البداية المبكرة لفقدان الذاكرة، ولا أي جينات مشتبه بها عندما أجروا بحثًا على مستوى الجينوم.

قبل هذا التشخيص الأخير في الصين ، كان أصغر مريض بمرض الزهايمر يبلغ من العمر 21 عامًا لقد حملوا الطفرة الجينية PSEN1 ، والتي تسبب تراكم بروتينات غير طبيعية في الدماغ ، وتشكيل كتل من اللويحات السامة ، وهي سمة شائعة لمرض الزهايمر.

حالات مثل هذه الأخيرة في الصين تطرح شيئًا من الغموض لم يكن لدى أي من عائلة الطفل البالغ من العمر 19 عامًا تاريخ من مرض الزهايمر أو الخرف ، ومع ذلك لم يكن لدى المراهق أي أمراض أو عدوى أو صدمة في الرأس يمكن أن تفسر تدهوره الإدراكي المفاجئ أيضًا.

قبل عامين من إحالته إلى عيادة الذاكرة ، بدأ المريض المراهق يكافح من أجل التركيز في الفصل. أصبحت القراءة صعبة أيضًا وتراجعت ذاكرته قصيرة المدى في كثير من الأحيان ، لم يكن يتذكر أحداث اليوم السابق ، وكان دائمًا يضع متعلقاته في غير محلها.

في النهاية ، أصبح التدهور المعرفي سيئًا للغاية ، ولم يتمكن الشاب من إنهاء المدرسة الثانوية ، على الرغم من أنه لا يزال بإمكانه العيش بشكل مستقل.

بعد عام من إحالته إلى عيادة الذاكرة ، أظهر خسائر في الاستدعاء الفوري للمعلومات ، والتأخير القصير في الاستدعاء بعد ثلاث دقائق ، واستدعاء التأخير الطويل بعد 30 دقيقة.

كانت درجة الذاكرة الكاملة للمريض أقل بنسبة 82% من نظرائه في سنه ، في حين أن درجة ذاكرته الفورية كانت أقل بنسبة 87 %.

وقال فريق الأطباء إن المريض "يغير فهمنا للعمر النموذجي لظهور مرض الزهايمر".

كتب طبيب الأعصاب جيانبينج جيا وزملاؤه: "كان المريض مصابًا بمرض الزهايمر مبكرًا جدًا مع عدم وجود طفرات واضحة" ، مما يشير إلى أنه لا يزال من الضروري استكشاف أسبابه المرضية.