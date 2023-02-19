شكرا لقرائتكم خبر عن المركز الأوروبى للأمراض يحذر من احتمالية انتشار الكوليرا فى شمال غرب سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها من احتمالية انتشار حالات الإصابة بالكوليرا في المناطق التى ضربها الزلزال المدمر بشمال غرب سوريا في الأسابيع القليلة المقبلة.

وذكر المركز فى تقريره الأسبوعى، أن مخاوف انتشار الكوليرا تعتبر كبيرة للغاية خاصة أن آلاف الحالات قد ظهرت بالفعل فى المنطقة خلال العام الماضى وكانت هناك محاولات للسيطرة عليها منذ شهر سبتمبر الماضى، مشيرة إلى أن هناك حملة تطعيمات كان من المقرر البدء فيها قبل وقوع زلزال 6 فبراير المدمر ولكن هذه الحملة معطلة حاليًا بسبب تبعات وقوع الزلزال.

وأوضح المركز الأوروبي، أن الآثار المدمرة للزلزال قد شملت البنية التحتية لشبكة المياه وغيرها من المرافق الحيوية مثل الشبكة الكهربية، الأمر الذى يجعل هناك صعوبة فى الوصول الى المياه النظيفة واستخداها فى الأغراض اليومية ويسهل عملية انتشار العدوى عن طريق الطعام والمياه.

وأوصى المركز الأوروبى بضرورة الإسراع فى تقديم حملات التطعيم فى هذه المناطق خاصة للحماية من الأمراض السريعة الانتشار مثل الحصبة وشلل الأطفال والكورونا بين الفئات الأكثر عرضة للإصابة ومن بينهم الأطفال والبالغين الذين ليس لديهم سجل تطعيمات سابقة.