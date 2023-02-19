شكرا لقرائتكم خبر عن مخاوف من فيروس ماربورج.. يتنكر فى شكل نزلة برد ويحول المرضى لأشباح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ماربورج (MVD) هو فيروس مميت بنسبة تصل إلى 90%، تم اكتشافه فى البداية عام 1967 بعد تفشي المرض فى ماربورج بألمانيا بين العمال الذين تعرضوا للقرود الخضراء الأفريقية، ويعتبر كل من فيروس ماربورج وإيبولا عضوين فى عائلة Filoviridae

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فانه على الرغم من أن هذين المرضين ناتجين عن فيروسات مختلفة، إلا أنهما متشابهان إكلينيكيًا، وينتقلان من خلال الخفافيش.

كيف ينتشر؟

فى البداية، تنتج عدوى ماربورج MVD البشرية عند التعرض المطول للمناجم أو الكهوف التى تسكنها مستعمرات Rousettus bat خفافيش الفاكهة، كما يظل الناس معديين طالما أن دماءهم تحتوى على الفيروس، وتم نشر فريق من "خبراء الطوارئ الصحية" من قبل منظمة الصحة العالمية للمساعدة في منع انتشار العدوى بشكل أكبر.

فى مؤتمر صحفي عقد مؤخرا أعلن المسئولون أنهم وضعوا خطة لاحتواء الفيروس بعد التشاور مع منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة، للمساعدة في احتواء انتشار العدوى.

وقالت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، إن الجميع يسابقون الزمن للتوصل للقاح مضاد لفيروس ماربورج، موضحة أن هناك مخاوف من مرض خفى يتنكر فى شكل نزلة برد لعدة أيام، ثم يتسبب فجأة فى فشل أعضاء ونزيف من فتحات متعددة، مع انتشار تفشي المرض فى أفريقيا.

وظهر فيروس ماربورج لأول مرة فى غينيا الاستوائية والكاميرون، وأعراضه تكون خفيفة فى البداية، ولكن يمكن أن تتزايد شدتها بسرعة.

وأوضحت الصحيفة أن فيروس ماربورج يعتبر نسخة أكثر فتكًا من الإيبولا، حيث ينتشر في وسط أفريقيا، ويثير الذعر، لأنه يمكن أن يتنكر فى البداية على شكل نزلة برد قبل أن يتسبب فى انفجار لأعراض مروعة، بما فى ذلك فشل الأعضاء والنزيف من فتحات متعددة.

وتم الإعلان عن تفشي الفيروس القاتل للغاية - الذي يقتل ما يصل إلى 9 من كل 10 مرضى - في غينيا الاستوائية بعد 9 وفيات و 16 حالة مشتبه بها.

وأعلنت الكاميرون المجاورة عن إصابتين يشتبه في إصابتهما بمراهقين لا تربطهما صلات سفر بغينيا الاستوائية، ما يشير إلى أنه أكثر انتشارًا وتشير إليه إحصاءات الحالات الرسمية.

وقالت الصحيفة، يسبب ماربورج حمى نزفية شبيهة بحمى الإيبولا، بعد فترة حضانة في الجسم لعدة أيام، إن لم يكن أسابيع، لذلك بعض العلماء شبهوا المرضى بالأشباح نتيجة إصابتهم بالنزيف الحاد، كما يتسبب فى اندلاع التهابات مدمرة، وتجلط الدم حول الجسم مما يؤدي إلى توقف الأعضاء عن العمل، ينتشر ماربورج بين الأشخاص عندما يتلامس شخص ما مع جلد شخص مصاب مكسور أو أغشية مخاطية في العين، أو الأنف أو الفم، كما إنه ينتشر أيضًا عن طريق الدم أو سوائل الجسم "البول واللعاب والعرق والبراز والقيء وحليب الثدي والسائل الأمنيوسي، والسائل المنوي، لشخص مريض أو توفي بسبب مرض فيروس ماربورج."

كما يمكن أن ينتشر عن طريق الاتصال الجنسي أو عن طريق لمس الأشياء الملوثة بسوائل الجسم من شخص مريض، يمكن أن يستغرق الأمر من يومين إلى 3 أسابيع من التعرض لأول ظهور للأعراض - قبل التدهور السريع والدموي لصحتهم، تسمى فترة الحضانة، وهي الوقت الذي يدخل فيه الفيروس الجسم ويبدأ في التكاثر، لكنه لم يسبب الأعراض بعد.

وأوضحت الصحيفة أنه عندما يدخل الفيروس الجسم، فإنه يستهدف الخلايا المناعية - التي تحمي الجسم من الغزاة مثل ماربورج.

ونتيجة لذلك، فإنه يتسبب في عدم تنشيط الجسم بشكل صحيح لاستجابة خلايا الدم البيضاء للفيروس، مما يسمح لها بالانتشار بشكل أكبر في الجسم والتهرب من غالبية وسائل الحماية الطبيعية للشخص.

عندما تبدأ الأعراض في الظهور، قد تبدو شبيهة بالإنفلونزا، مع الحمى والصداع والقشعريرة وآلام الجسم كلها علامات مبكرة، غالبًا ما يعاني المصابون من طفح جلدي غير مثير للحكة يظهر في جميع أنحاء وجه الشخص وذراعيه وساقيه ويديه وقدميه، كما تشمل العلامات الأخرى الأقل شيوعًا للمرض خلال الأيام القليلة الأولى اليرقان والغثيان الشديد وآلام البطن والعين الوردية وتهيج الحلق والبقع التي تظهر داخل الفم والإسهال المائي للغاية.

تحدث هذه كاستجابات مناعية للفيروس وأيضًا بسبب غزو الفيروس للخلايا وتدميرها من داخل نفسها.

عادة، في اليوم الخامس تقريبًا، يتطور المرض إلى ما يصفه الأطباء "بمرحلة الأعضاء المبكرة" ، في هذه المرحلة، قد يبدأ المريض في المعاناة من نزيف من عينيه والتهاب حول الجسم وتورم مرئي حول الجسم - عادة على الساقين والكاحلين والقدمين، تم وصف مظهر المرضى في هذه المرحلة على أنه يظهر ملامح مرسومة "تشبه الأشباح"، وعيون عميقة، ووجوه بلا تعبير وخمول شديد.

يمكن أن يتسبب النزيف الداخلي في تغير لون الجلد، وتقيؤ الدم، والبراز الداكن والملون، وتجمع الدم في الرئتين والمعدة ونزيف اللثة، تظل الحمى مرتفعة خلال هذه الفترة، أبلغ بعض الأشخاص عن أعراض عصبية مثل تورم الدماغ والهذيان والارتباك والتهيج والعدوانية.

غالبًا ما يموت المرضى في غضون 8 أو 9 أيام من ظهور الأعراض الأولى، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، يبلغ معدل الوفيات 90 %من المرضى ، وهم يموتون حسب السلالة والعلاج المقدم.

يحدث فشل الأعضاء عندما يقوم الفيروس إما بتدمير الخلايا التي تسمح له بأداء وظيفته - ويسبب التهاب الخلايا لمحاربة الفيروس - لدرجة أنه لا يمكنه أداء وظائف منتظمة، وإذا بقي الشخص على قيد الحياة، فقد يدخل في مرحلة الأعضاء المتأخرة، حيث يعاني من الخرف، ويمكن أن يدخل في غيبوبة، ويصاب بتلف دائم في الدماغ والأعضاء.