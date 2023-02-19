شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل أنواع الحليب لتقليل ارتفاع الكوليسترول وخطر الإصابة بأمراض القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفاع الكوليسترول يمكن أن يكون من المستويات المثيرة للقلق، فهو مادة شمعية تسبب الترسبات في الشرايين، ما يحد من تدفق الدم والأكسجين إلى القلب، ويعد خطرًا إذا لم يتم علاجه جيدًا في الوقت المناسب.

وفقًا للمجلة الدولية للسمنة حسب موقع "healthy"، يؤدي تناول الحليب أيضًا إلى توازن ضغط الدم الانقباضي، وضغط الدم الانبساطي، والكوليسترول الكلي، والدهون الثلاثية، والبروتين التفاعلي C، وانخفاض مستويات الكوليسترول HDL وHbA1c.

ونظرًا لأن ممر الحليب يتغير، فهناك الآن عدد متزايد من الخيارات المتاحة عندما يتعلق الأمر بشرب المشروبات، والتي في بعض الأحيان قد تكون لديك حساسية منها، لذلك بصرف النظر عن حليب البقر المعتاد، هناك عدد قليل من الخيارات النباتية بالنسبة لك والتي تعتبر جيدة بنفس القدر عندما يتعلق الأمر بخفض مستويات الكولسترول.

أفضل أنواع الحليب لتحسين الكولسترول حليب فول الصويا

يحتوي فول الصويا على نسبة منخفضة من الدهون المشبعة ويمكن أن يساعد استبداله بحليب الألبان بشكل كبير في تقليل الكوليسترول وإدارته، يحتوي الكوب الواحد على 80 سعرًا حراريًا و 2 جرامًا فقط من الدهون لكل كوب بالإضافة إلى مستويات عالية من الدهون المتعددة غير المشبعة والمعادن والفيتامينات والألياف.

وفقًا لإدارة الغذاء والدواء، يعد استهلاك 25 جرامًا من بروتين الصويا يوميًا طريقة رائعة لإدراج نظام غذائي منخفض الدهون المشبعة والكوليسترول، ويساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب بنحو 30 %.

أيضًا، يفضل تناول حليب الصويا مع القليل من السكريات والأملاح والدهون المضافة أو بدونها.

حليب الشوفان

يتم تحميل الشوفان ببيتا جلوكان التي تحتوي على مادة شبيهة بالهلام تختلط مع أملاح الصفراء التي تحد من امتصاص الكوليسترول، وبالتالي تقلل من مستوياته.

قالت دراسة، أجرتها الجمعية الملكية للكيمياء، إن حليب الشوفان يوفر انخفاضًا أكثر اتساقًا في نسبة الكوليسترول مقارنة بالشوفان الصلب ، لذلك يجب على الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في القلب أن يشربوا على الأقل 250 مل من الزجاج المملوء كل يوم

يحتوي حليب الشوفان أيضًا على نسبة عالية جدًا من فيتامين ب ، مما يساعد على تحويل الطعام إلى طاقة.

حليب اللوز

اللوز من أفضل المكسرات التي تساعد في تحسين صحة القلب. يوصي خبراء الصحة بتناول اللوز والحليب منخفض السعرات الحرارية والخالي من الألبان لمرضى القلب.

يحتوي حليب اللوز غير المحلى على ما بين 30-40 سعرة حرارية لكل كوب ، ولا يحتوي على أي دهون مشبعة، وبما أنه حليب نباتي ، فإنه لا يحتوي أيضًا على كولسترول على الإطلاق.

تحتوي الأنواع المعززة من حليب اللوز على نفس الكمية من فيتامين د ، وهو عنصر غذائي أساسي ، مثل حليب البقر الخالي من الدسم.

بحسب الجمعية القلب الأمريكية فأن حليب اللوز غني بالأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة التي تساعد على خفض مستويات الكوليسترول الضار LDL وتساعد على تغذية خلايا الجسم. تربط الأبحاث أيضًا حمض الأوليك ، وهو الأحماض الدهنية الرئيسية في زيت اللوز ، بالتغيرات المفيدة في نسبة الدهون في الدم