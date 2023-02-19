شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو فيروس ماربورج؟ اعرف الأعراض وطرق الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت منظمة الصحة العالمية من انتشار فيروس شبيه بالإيبولا يسمى ماربورج والذي ظهر في غينيا الاستوائية حاليًا، حيث توفي 9 حالات وأصيب 16 حالة بينما لا توجد لقاحات أو علاجات مضادة للفيروسات معتمدة لعلاج هذا الفيروس حتى الآن، وإليك كل ما تريد معرفته عن مرض ماربورج، وفقا لما نشره موقع "ndtv".

ما هو مرض ماربورج؟ينتمي كل من فيروس ماربورج وفيروس إيبولا إلى نفس عائلة Filoviridae ولكنهما يسببهما فيروسات مختلفة، يؤدي هذا الفيروس إلى الإصابة بحمى نزفية عند الإنسان مع نسبة وفيات عالية تصل إلى 88%، وتم اكتشافه لأول مرة في عام 1967 بعد تفشي المرض في وقت واحد في ماربورج وفرانكفورت في ألمانيا.

ما هى أعراض مرض ماربورج؟يؤدي ماربورج إلى أعراض مثل الحمى الشديدة والصداع الشديد وآلام العضلات والشعور بالضيق الشديد والآلام، بعد يومين إلى ثلاثة أيام ، قد يعاني الشخص المصاب من آلام في البطن وتشنجات وقيء وإسهال شديد. هذه الأعراض مصحوبة بخمول شديد.

بين اليوم الخامس والسابع بعد الإصابة بالعدوى يصاب العديد من المرضى بأعراض نزفية حادة، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية ، عادةً ما تعاني الحالات المميتة من نزيف بشكل أو بآخر، يؤدي فقدان الدم الشديد والصدمة إلى الوفاة بعد 8 إلى 9 أيام من ظهور الأعراض.

تتراوح فترة حضانة مرض ماربوري من 2 إلى 21 يومًا.

كيف ينتقل الفيروس؟ينتشر فيروس ماربورج من خلال انتقاله من إنسان إلى آخر، يمكن أن ينتقل القطرات المصابة من شخص إلى آخر عبر أي وسيلة نقل العدوى للشخص الآخر، تشير منظمة الصحة العالمية إلى أن "الانتقال عن طريق معدات الحقن الملوثة أو من خلال إصابات وخز الإبر يرتبط بمرض أكثر خطورة وتدهور سريع وربما معدل وفيات أعلى". كيفية الوقاية من فيروس ماربورج؟يجب اتخاذ الخطوات التي يمكن أن تساعد في السيطرة على انتقال العدوى من إنسان إلى آخر، لا ينبغي لأحد أن يتعامل مع شخص مصاب، يجب ألا يتعرض المرء لأي نوع من المناجم أو الكهوف التي تسكنها خفافيش الفاكهة.

ما هو العلاج؟

حاليا، لا يوجد لقاح أو دواء لعلاج هذا الفيروس، يعطى العلاج للمرضى لتحسين الأعراض.