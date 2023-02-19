شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتفكر فى الإنجاب.. 5 عادات يمكن أن تقلل من خصوبتك ويجب تجنبها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يؤثر العقم الآن على ما يصل إلى 15٪ من الأزواج في سن الإنجاب في جميع أنحاء العالم، ويتزايد العدد كل عام، في حين أن مشاكل الخصوبة يمكن أن يكون لها أسباب متنوعة، يمكن العثور على الإجابة في بعض الأحيان في الخيارات التي تتخذها كل يوم، يمكن أن تؤثر مجموعة متنوعة من العوامل على الخصوبة لدى كل من الذكور والإناث، ويمكن أن تكون هذه العوامل ناجمة عن عادات نمط الحياة التي يحتاجون إلى تغييرها، إليك بعض العادات التي يمكن أن تعرض رغبتك في أن تصبح أحد الوالدين للخطر، وفقًا لما نشره موقع "doctor.ndtv". تجنب هذه العادات لزيادة الخصوبة 1. كثرة التدخينيمكن أن يؤثر التدخين على خصوبة كل من الرجال والنساء، يمكن أن يؤدي إلى ظهور مبكر لانقطاع الطمث لدى النساء وانخفاض جودة الحيوانات المنوية لدى الرجال لذلك، فإن الإقلاع عن التدخين هو الخيار الأفضل.

2. قلة النومعادة ما تتأثر أنماط النوم بإيقاع الجسم اليومي ، المسؤول عن إنتاج الهرمونات طوال اليوم ، هناك معدلات أعلى من العقم والإجهاض بين النساء اللائي يعملن في نوبات ليلية أو يسهرن حتى وقت متأخر، يمكن تحسين مستويات هرمون البروجسترون، والإستروجين، واللبتين، والهرمون المنبه للجريب (FSH)، وكلها ضرورية للحمل، عن طريق الحصول على 7-8 ساعات من النوم كل ليلة.





3. الإفراط في تناول الكافيينيمكن أن يؤثر تناول القهوة على قدرة الرجل على إنتاج الحيوانات المنوية، التداعيات أسوأ على النساء، يمكن أن يزيد من خطر الإجهاض ويكون أكثر خطورة على النساء اللواتي يعانين من العقم، بالإضافة إلى ذلك ، قد يساهم الاستهلاك المفرط للكافيين في تأخر الحمل، نتيجة لذلك ، يُنصح بالحد من تناول الكافيين اليومي بما لا يزيد عن 250 مجم، يوصي أخصائيو الغدد الصماء الإنجابية حاليًا بهذا للأزواج الذين يواجهون صعوبة في الحمل.

4. عادات الأكل السيئةيتجاهل العاملون بشكل متزايد وجبات الإفطار، ويتناولون وجبات غداء سريعة، ويأكلون وجبات العشاء الفخمة على المكتب، ما يؤدي إلى حرمانهم من صحتهم وخصوبتهم، يرتبط الغذاء والخصوبة ارتباطًا وثيقًا، حيث تؤثر التغذية غير الكافية بشكل مباشر على قدرة المرأة على الإباضة، بالإضافة إلى ذلك يؤدي تناول الوجبات السريعة في كثير من الأحيان إلى السمنة واستنزاف بعض العناصر الغذائية الضرورية في الجسم، مما يجعل الحمل أكثر صعوبة، يدعي خبراء في الخصوبة أن النساء اللواتي يأكلن الوجبات السريعة بانتظام يستغرقن وقتًا أطول للحمل من اللواتي لا يأكلن نتيجة لذلك، يجب عليك مراقبة أنماط الأكل إذا كنت ترغب في زيادة فرصك في الحمل.