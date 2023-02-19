شكرا لقرائتكم خبر عن مضغوط فى العمل.. جرب 6 نصائح لتخفيف التوتر منها الاستماع للموسيقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تؤثر شخصيتك وتجاربك الحياتية والصفات المميزة الأخرى على كيفية تفاعلك مع الضغط والتعامل معه، حتى في حين أن بعض المواقف والأحداث قد تكون مزعجة لزملائك في العمل، فقد لا تزعجك على الإطلاق، من الممكن أيضًا أن تكون حساسًا بشكل خاص للضغوط التي لا يبدو أنها تزعج الآخرين، إليك بعض النصائح السهلة لمساعدتك في التعامل مع ضغوط العمل، وفقًا لما نشره موقع " doctor.ndtv". جرب نصائح التأقلم للتغلب على ضغوط العمل 1. معرفة الضغوطات الخاصة بكيمكنك فهم ما يزعجك بشكل أفضل من خلال التعرف على المواقف العصيبة وتوثيقها، احتفظ بدفتر يوميات لتسجيل ضغوطك وردود أفعالك عليها، قم بتضمين الأشخاص والأماكن والأشياء التي تسببت في رد فعل جسدي أو عقلي أو عاطفي في قائمتك.

2. إعادة الشحنيمكن تجنب الإرهاق عن طريق تحديد فترة زمنية قصيرة من الوقت الشخصي طوال يوم حافل، يمكنك الاسترخاء خلال النهار من خلال مشاهدة مقطع فيديو مرح ، من الأهمية أن تأخذ فترات راحة من الأفكار المتعلقة بالعمل من خلال عدم التحقق من رسائل البريد الإلكتروني المتعلقة بالعمل في إجازتك ووضع هاتفك بعيدًا في المساء.

3. ركز على نظامك الغذائيالأكل السيئ يضع جسمك تحت الضغط، ما نقترحه هو اتباع نظام غذائي عالي البروتين وقليل السكر، بينما تسبب بعض الأطعمة مشاكل في الصحة العقلية ، فقد يساعد الكثير في إدارتها، يمكن أن يؤدي دمج بعض الأطعمة المعززة للمزاج إلى زيادة تعزيز صحتك العقلية.

4. بناء نظام الدعم للتعامل مع مواقف العمل الصعبة ، ابق على اتصال مع الأصدقاء المقربين والعائلة، يمكن التخلص من بعض التوتر من خلال وجود أصدقاء يمكنك اللجوء إليهم في الأوقات الصعبة.

5. المشي أثناء فترات الراحةيمكن أن تساعدك ممارسة التمارين خلال استراحة الغداء في مواجهة الآثار السلبية لضغوط العمل على جسمك وعقلك، إذا كان جدولك يسمح بذلك ، يمكنك التفكير في أخذ فترات راحة سريعة لممارسة الرياضة على مدار اليوم، يمكنك تخفيف التوتر وتحسين موقفك وتصبح في حالة أفضل من خلال القيام بذلك.

6. استمع إلى الموسيقى طوال اليومتشمل العديد من مزايا الاستماع إلى الموسيقى تقليل التوتر قبل العمل وأثناءه وبعده، يمكن أن يساعدك سماع أغنية تحفيزية أثناء تحضير الإفطار على الشعور بالاستعداد أكثر للتفاعل مع الأشخاص في حياتك عندما يبدأ اليوم الأول وبالمثل، فإن الاستماع إلى الموسيقى المفضلة لديك في طريق العودة إلى المنزل يمكن أن يساعدك على تخفيف الضغط والشعور بقلق أقل بعد يوم طويل.