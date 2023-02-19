شكرا لقرائتكم خبر عن 6 حقائق حول الرحم يجب أن تعرفها كل امرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلعب الرحم دورًا حيويًا في التكاثر، فهو مسئول عن غرس وتغذية البويضة الملقحة، علاوة على ذلك، يسمح بدفع الطفل أثناء الولادة عن طريق تقلص العضلات، في هذا التقرير نتعرف على حقائق حول الرحم يجب أن تعرفها كل امرأة، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

3- الرحم ثلاث طبقات يتكون الرحم من محيط، وهي الطبقة الخارجية، وعضل الرحم، والطبقة الوسطى التي تتوسع وتتقلص أثناء الحمل والولادة وبطانة الرحم أو البطانة الداخلية للرحم التي تلعب دورًا مهمًا أثناء الحيض. 4- الرحم المزدوج من الحالات النادرةالرحم المزدوج هو حينما يصبح لدى المرأة اثنين من الرحم. يتم علاج هذا طبيا لأنه يتعارض مع الحمل ويسبب أيضًا مشاكل أثناء الحيض. 5- لدى بعض النساء رحم مائلتُعرف هذه الحالة أيضًا باسم الرحم المرتد ، وتوجد في العديد من النساء في هذه الحالة يكون الرحم مائلاً قليلاً عما ينبغي أن يكون طبيعياً. يميل الرحم النموذجي إلى الأمام عند عنق الرحم ويشير نحو البطن ، ولكن في حالة الرجوع للخلف ، يميل الرحم للخلف وينحني باتجاه العمود الفقري. 6- الرحم عرضة للمضاعفاتالرحم عرضة للعديد من المضاعفات مثل الأورام الليفية الرحمية، والأورام الحميدة في الرحم، وسرطان الرحم. 4- الرحم المزدوج من الحالات النادرةالرحم المزدوج هو حينما يصبح لدى المرأة اثنين من الرحم. يتم علاج هذا طبيا لأنه يتعارض مع الحمل ويسبب أيضًا مشاكل أثناء الحيض. 5- لدى بعض النساء رحم مائلتُعرف هذه الحالة أيضًا باسم الرحم المرتد ، وتوجد في العديد من النساء في هذه الحالة يكون الرحم مائلاً قليلاً عما ينبغي أن يكون طبيعياً. يميل الرحم النموذجي إلى الأمام عند عنق الرحم ويشير نحو البطن ، ولكن في حالة الرجوع للخلف ، يميل الرحم للخلف وينحني باتجاه العمود الفقري. 6- الرحم عرضة للمضاعفاتالرحم عرضة للعديد من المضاعفات مثل الأورام الليفية الرحمية، والأورام الحميدة في الرحم، وسرطان الرحم.

1- الرحم بحجم الكمثرىفي المرأة غير الحامل يكون الرحم بحجم الكمثرى يبلغ متوسط حجم الرحم 8 سم طولاً و5 سم عرضاً و4 سم سمكاً ومع ذلك، فإن حجم الرحم يختلف من امرأة إلى أخرى.2- يمكن أن يتوسع الرحم إلى عدة مرات أكبر أثناء الحمليمكن للرحم أن يتوسع، ويبدأ في التمدد من اليوم الذي يبدأ فيه الحمل وفقًا لبعض التقارير الصحية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل، فإنه يتوسع إلى حجم الجريب فروت وبحلول الثلث الثاني من الحمل يصل إلى حجم ثمرة البابايا ، ويستغرق الأمر أكثر من شهر تقريبًا حتى يتقلص الرحم إلى حجمه الطبيعي بعد الإنجاب.

عندما تنمو بطانة الرحم بشكل غير طبيعي في أماكن أخرى فإنها تسبب الانتباذ البطاني الرحمي.

عدوى الأعضاء التناسلية هي مرض التهاب الحوض.