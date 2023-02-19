شكرا لقرائتكم خبر عن خبيرة تغذية تنصح بتناول البروتين للعناية بالشعر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استخدام أدوات التصفيف بالحرارة، يمكن أن يلحق الضرر بشعرك، فلنمو أفضل يحتاج شعرك وفروة رأسك إلى تغذية مناسبة، والتي تأتي عن طريق التزييت، حيث يعد استخدام الشامبو والبلسم المناسب أمرًا مهمًا لضمان صحة الشعر، لكن هذه طرق خارجية، ماذا لو كان تساقط شعرك أو أي مشكلة أخرى في الشعر مؤشرًا على مشكلة صحية أساسية؟ ووفقًا لخبيرة التغذية راشي شودري، أكدت أن هناك خطوتين حاسمتين للحصول على شعر كثيف ولامع دون تعريضه لمنتجات كيميائية، وهى تناول البروتين وعمل اختبارات الدم لتحديد أسباب تساقط الشعر، وفقًا لما نشره موقع "ndtv".

وقالت خبيرة التغذية، إن فحوصات الدم قد تساعدك على تحديد أي مشاكل صحية أساسية تؤدي إلى تساقط الشعر، تتضمن قائمة الاختبارات فحصًا لفيتامين ب 12، والحديد والفيريتين ، ولوحة الغدة الدرقية الكاملة، والأجسام المضادة ، والإستروجين، والتستوستيرون، وDHT، وDHEA.

وأضافت خبيرة التغذية راشي شودري، أن اللجوء إلى زيوت الشعر أو العلاجات أو المكملات الغذائية أو الشامبو دون تحديد السبب الجذري لن يساعد في منع تساقط الشعر.

وتحدث خبير التغذية راشي شودري عن أهمية البروتين لصحة الشعر، كما سلطت الضوء على أن تناول كبسولات الكولاجين والبيوتين لا يعمل حقًا في استعادة صحة الشعر، وأوضحت أن كل هذه المكملات هي إضافات رائعة ولكنها مجرد إضافات، ستبقى دائما فى حاجة دائمًا لبروتينًا عالي الجودة يناسب أمعائك ولا يسبب التهابًا.

وأوصت خبيرة التغذية، بتناول أطعمة مثل اللحوم والأسماك والبيض ومرق عظام الدجاج ومخفوقات البروتين النباتي النظيف وبروتين مصل اللبن الذي يتغذى على العشب لأنه قد يحل غالبية نقص المغذيات الدقيقة التي تؤدي إلى تساقط الشعر.