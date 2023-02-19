شكرا لقرائتكم خبر عن علامات نقص الكالسيوم.. من هشاشة العظام لـ تسوس الأسنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتوي الأسنان والعظام على أكثر من 99% من إجمالي الكالسيوم الموجود في جسم الإنسان، ويوجد الباقي في الدم، حيث ينظم تقلص الأوعية الدموية وتوسعها، والتقلص العضلي، وانتقال الخلايا العصبية، والإفراز الغدي.

ويقول المعهد الوطني لالتهاب المفاصل والجهاز العضلي الهيكلي وأمراض الجلد وفقًا لموقع "OnlyMyHealth"، إن نقص الكالسيوم يمكن أن يسبب ضعف العظام وهشاشة العظام والكسور في الورك والعمود الفقري والمعصم.

النظام الغذائي الذي ينقصه الكالسيوم هو أحد العناصر العديدة التي يمكن أن تزيد من خطر فقدان كثافة العظام، لذلك، يصبح من الضروري معرفة علامات نقص الكالسيوم.

تشنج العضلات

تتطلب انقباضات العضلات وحركتها الكالسيوم، وتقول الأبحاث إن الانقباضات العضلية ناتجة عن الاستجابة للبروتينات المنظمة التي تمنع تفاعل الأكتين والميوسين في غياب الكالسيوم.

ويؤدي التفاعل بين الأكتين والميوسين إلى تقلص العضلات، العضلات المختلفة لها أنظمة تنظيم متميزة، إذا كنت تعاني من نقص الكالسيوم، فقد تعاني من تقلصات عضلية أو تشنجات أو ارتعاش.

هشاشة العظام

الكالسيوم ضروري لتقوية العظام والأسنان، إذا كنت تعاني من نقص في الكالسيوم ، فقد تكون أكثر عرضة للإصابة بهشاشة العظام.

تسبب هشاشة العظام ضعف العظام وهشاشتها، لذلك حتى الضغوطات البسيطة مثل الانحناء يمكن أن تؤدي إلى حدوث كسر، تحدث معظم الكسور المرتبطة بهشاشة العظام في الورك أو الرسغ أو العمود الفقري.

تسوس الأسنان

من المهم ملاحظة أن الكالسيوم ضروري لصحة الأسنان واللثة، قد تكون أكثر عرضة لتسوس الأسنان إذا كنت تعاني من نقص في الكالسيوم.

وخز وتنميل في الأطراف

يمكن أن يسبب نقص الكالسيوم الإحساس بالوخز وخدر في اليدين والقدمين والوجه. وذلك لأن الكالسيوم يساعد في تنظيم تقلصات العضلات.

تقول الدراسة إن الإحساس بالوخز في الأطراف ، وخاصة اليدين والقدمين ، هو علامة أخرى شائعة لنقص كالسيوم الدم. قد يحدث التنميل أيضًا بسبب نقص الكالسيوم الذي تتطلبه الخلايا العصبية في جسمك. عندما تنخفض مستويات الكالسيوم بشكل كبير، تكافح الخلايا العصبية لتسجيل المشاعر وإيصال المعلومات.

اضطراب نبضات القلب

الكالسيوم معدن أساسي لوظيفة القلب السليمة، عندما تصبح مستويات الكالسيوم منخفضة جدًا في الجسم ، يمكن أن يؤدي ذلك إلى عدم انتظام ضربات القلب أو عدم انتظام ضربات القلب، يمكن أن يتسبب انخفاض مستويات الكالسيوم في أن ينبض القلب ببطء شديد أو بشكل غير منتظم. يساعد الكالسيوم على تنظيم الإشارات الكهربائية التي تتحكم في إيقاع ومعدل ضربات القلب. تصبح الإشارات الكهربائية غير منتظمة بدون وجود الكالسيوم الكافي ، مما يؤدي إلى عدم انتظام ضربات القلب.

يجب أن تتحدث مع طبيبك إذا كنت قلقًا بشأن نقص الكالسيوم. قد يكون طبيبك قادرًا على تشخيص الحالة بناءً على الأعراض والتوصية بتغييرات في النظام الغذائي أو مكملات للمساعدة في تصحيح النقص.