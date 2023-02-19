شكرا لقرائتكم خبر عن النوم طوال اليوم قد يكون مؤشرًا على الاكتئاب لكبار السن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الاكتئاب هو حالة سريعة التقدم تؤثر على الناس عالميًا وتتطور أحيانًا إلى مشاكل صحية بدنية وعقلية حادة، إذا عانى شخص ما من هذه الحالة العقلية الضارة عندما كان شابًا، فمن المرجح أن يعاني من الاكتئاب كشخص بالغ.

قد يعتقد المرء أن علامات الاكتئاب ستكون متشابهة لدى الجميع، لكن هذا ليس هو الحال، الآن، السؤال الذي يطرح نفسه: كيف يؤثر ذلك على الجيل الأكبر سناً بشكل مختلف؟

ليس من السهل دائمًا اكتشاف أعراض الاكتئاب وقد يتم الخلط بينها وبين علامات المشكلات الأخرى المتعلقة بالعمر، ومع ذلك ، عند كبار السن، يمكن للاكتئاب أن يظهر بعدة طرق، ويمكن أن يكون النوم المفرط أحد هذه الطرق.

وفقا لموقع " thehealthsite" على الرغم من أن ما يقرب من 15٪ من الأشخاص الذين يفرطون في النوم يميلون إلى الإصابة بالاكتئاب، إلا أنه يمكننا أن نضع في اعتبارنا التأثير الذي يسببه.

التعرف على أنماط النوم

النوم طوال اليوم علامة تحذير لا ينبغي إغفالها أو تجاهلها، يمكن أن يؤثر سلبًا على رفاهية المرء ونوعية حياته، فيما يتعلق بهذا، يجب أن يكون أفراد الأسرة ومقدمو الرعاية يقظين عند مراقبة مقدار النوم الذي يحصل عليه كبار السن.

إذا استراح كبار السن لفترة أطول من سبع إلى تسع ساعات في الليلة الموصى بها ، فقد يكون لذلك عواقب صحية طويلة المدى، لذلك ، فإن الحاجة الملحة هي أن تكون على دراية بأنماط نوم كبار السن من خلال تتبع الممارسة أو طلب المساعدة المهنية.

الآثار الصحية للإطالة في النوم

يجب معالجة مخاطر النوم لفترات طويلة، حيث إنه يضر كبار السن، والذي يمكن أن يتطور إلى الاكتئاب، ومع ذلك ، فإن الاضطرابات الناجمة عن كثرة النوم لا تتوقف هنا؛ يمكنهم أيضًا زيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والسكري وأمراض القلب والأمراض المعرفية الأخرى.

على الرغم من الآثار الصحية المحتملة ، قد لا يكون بعض كبار السن على دراية بعاداتهم في النوم، نتيجة لذلك ، قد لا يتخذون خطوات لتقليل مخاطر المضاعفات الصحية التي يمكن أن تنشأ عن ذلك، لذلك ، يجب على الأسرة أو مقدمي الرعاية أن يتقدموا ويتأكدوا من وقت التدخل عند الضرورة، يجب على أحبائهم أو مقدمي الرعاية لكبار السن اتخاذ تدابير وقائية لحماية صحتهم.

الإفراط في النوم المرتبط بالأمراض المعرفية

لا يقتصر خطر النوم المفرط على الاكتئاب، ولكن التغيرات في أنماط النوم شائعة لدى الأشخاص المصابين بأمراض معرفية مثل الزهايمر والخرف، لذلك، هناك حاجة ملحة للتعرف على أي تغييرات في عادات نوم كبار السن؛ زيادة مدة النوم، لأنها قد تكون علامة محتملة للخرف.

وبالتالي ، من الضروري لمقدمي الرعاية مراقبة جداول نوم كبار السن ، والتأكد من أنهم لا يفرطون في النوم، وإذا فعلوا ذلك، اطلب المشورة الطبية للتأكد من عدم إصابتهم بالخرف أو أي مرض معرفي آخر.

لا ينبغي التقليل من النوم المفرط ، لأنه يمكن أن يشير إلى مرض معرفي أو اكتئاب أساسي، لذلك ، يجب على العائلات ومقدمي الرعاية ملاحظة التغييرات في عادات نوم كبار السن والتصرف وفقًا لذلك. يجب أن يكون أفراد الأسرة أو مقدمو الرعاية متيقظين لعادات نوم كبار السن، وخاصة إذا كانوا مدركين لأي علامات على النوم الزائد.