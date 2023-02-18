شكرا لقرائتكم خبر عن شاى الليمون يخفض الكولسترول وضغط الدم ويساعد في إنقاص الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عشب الليمون الشاي بنكهته وطعمه المذهلين لا ينعش وينشط حواسك فحسب، بل هو أيضًا مشروب قوي له فوائد صحية مذهلة، يُعرف أيضًا باسم سيمبوبوجون، عشب الليمون هو عشب من الأسلاك الشائكة يستخدم عادة في المنكهات والعلاج بالروائح.

لكن هذا العشب العطري يساعد أيضًا على تحسين صحة القلب والأوعية الدموية عن طريق تقليل مستويات السكر والكوليسترول في الدم.

وفقًا لخبراء الصحة حسب موقع " onlymyhealth "، فإن شرب شاي الليمون بانتظام يمكن أن يقلل من ارتفاع ضغط الدم والانقباض ضغط الدم بسبب وجود مضادات الأكسدة التي تساعد على إزالة الجذور الحرة في الجسم، تساعد مضادات الأكسدة هذه في نمو الخلايا السليمة في الشرايين التاجية وتمنع اختلال وظائفها.

الليمون غني بالبوتاسيوم، وهو مدر للبول ويزيد من إنتاج البول، وبالتالي، فإنه يحافظ على ضغط الدم تحت السيطرة ويعزز الدورة الدموية السلس في جميع أنحاء الجسم.

في دراسة نُشرت في مجلة Advanced Pharmaceutical Technology and Research ، تعيق المركبات الموجودة في عشبة الليمون إنتاج حمض الميفالونيك، وهو وسيط في إنتاج الكوليسترول وتكوين اللويحات اللاحقة في الشرايين.

تقول الدراسة أيضًا أن تأثير شاي الليمون على الكوليسترول يعتمد على الجرعة، مما يعني أن الكميات الكبيرة من عشب الليمون قد تخفض الكوليسترول بشكل أكبر.

الفوائد الصحية الأخرى لشاي الليمون

بعض الفوائد الأخرى لشاي الليمون، إلى جانب تنظيم صحة القلب، تشمل:

تخفيف أعراض اضطراب المعدة

إذا كنت تعاني من التهاب في المعدة أو تقلصات ، فمن الأفضل شرب شاي الليمون كمساعد في الجهاز الهضمي. يساعدك على تخفيف أعراض اضطراب المعدة بما في ذلك الغثيان والقيء.

تتميز عشبة الليمون أيضًا بخصائصها المضادة للفطريات والبكتيريا التي قد تساعد في منع العدوى التي يمكن أن تضر بالهضم بسبب ارتفاع نسبة مضادات الأكسدة.

يساعد في فقدان الوزن

يساعد شاي الليمون أيضًا في فقدان الوزن الصحي عن طريق تحسين التمثيل الغذائي واستبدال المشروبات السكرية المحملة بالسعرات الحرارية.

يقوي المناعة

يساعد الليمون أيضًا على زيادة المناعة لأنه مليء بالفيتامينات والمعادن التي تساعد في درء نزلات البرد والإنفلونزا، يحتوي شاي الليمون على كميات عالية من فيتامين ج وفيتامين أ ، وكلاهما يجعل جهاز المناعة أقوى.

كيفية صنع شاي الليمون

شاي الليمون لذيذ الذوق سواء كان شاي ساخن أو بارد، كما أنه من أسهل أنواع الشاي التي يمكن تحضيرها باستخدام عدد قليل من المكونات الموجودة في المنزل.

المكونات

بعض أوراق عشبة الليمون

ماء

سكر أو عسل (اختياري)

إسفين الليمون (اختياري)

الطريقة: ما عليك سوى غلي كوب من الماء وإضافة بضع أوراق الليمون الطازج أو المجفف إليه، اتركه لمدة 3-4 دقائق على الأقل، في وقت لاحق، أضف السكر أو العسل إذا كنت ترغب في ذلك، وزينه إما بقطعة من الليمون أو يمكنك إضافة بضع قطرات من عصير الليمون للحصول على نكهة محسنة.