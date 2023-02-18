اعرف أهمية اختيار حذاء المشي المناسب لصحتك

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القاهرة - سامية سيد - الأحذية من العوامل المساعدة على الصحة واللياقة البدنية، ويمتلك معظم الناس زوجًا واحدًا من الأحذية لخدمة جميع أغراض المشي والجري وأنشطة الجيم، لكن من الأهمية اختيار حذاء المشي المناسب لأنه يؤثر على صحتك، في هذا التقرير نتعرف على سبب أهمية اختيار أحذية المشي المناسبة لصحتك، بحسب موقع "Health". ما الذي تبحث عنه في أحذية المشي المناسبة؟ 1. الاستقرار والثباتيمنحك زوج الأحذية المناسب ثباتًا جيدًا طوال نطاق حركة المشي. 2. المرونةيجب أن توفر أحذية المشي الخاصة بك مرحلة دفع سهلة. 3. الراحةيجب أن يكون الحذاء مناسبًا، خاصةً حول الكعب ووسط القدم، مع وجود مساحة كافية لإصبع القدم في مقدمة القدم.

لماذا يعد اختيار حذاء المشي المناسب أمرًا مهمًا؟

تعتبر الجودة هي المهمة عند اختيار أحذية المشي المناسبة. تعتبر أحذية المشي المناسبة أمرًا أساسيًا في الحفاظ على أسلوب المشي الصحيح، فضلاً عن الوقاية من الإصابات. يحافظ على الميكانيكا الحيوية المناسبة للقدم وكذلك جميع المفاصل الأخرى المتصلة بالقدم أثناء المشي.

من المؤكد أن فوائد الحذاء المريح المصمم علميًا تفوق تكلفة الاستثمار حوله.

المشاكل المتكررة من النوبات الحادة أو المزمنة من مشاكل العضلات والعظام من آلام الظهر وآلام الركبة وآلام القدم وفي الواقع، حتى آلام الرقبة والصداع يمكن أن تنخفض إذا كان الحذاء الخاطئ سببًا لها.

في بعض الأحيان، يؤدي تعديل بسيط للأحذية إلى تخفيف فوري لمشاكل الركبة والظهر المزمنة.

يساعد زوج الأحذية المناسب في الحفاظ على جسمك آمنًا من الإصابة، تظهر الأبحاث أيضًا أن الأحذية الجيدة تحدد موقف الفرد أيضًا.

إن تغيير الأحذية على الفور يساعد في تخفيف الألم بشكل كبير بنسبة 30-40%. ما هي الآثار الجانبية لحذاء المشي الخاطئ؟ يمكنك التمييز بين النمط الخاطئ للأحذية عن طريق التحقق مما يلي في زوج من أحذية المشي:

قد تتسبب الأحذية المدببة الضيقة في الإصابة بالتورم، وتشوهات أخرى في أصابع القدم مثل أصابع المطرقة والمخلب، وأصابع القدم المتقاطعة ، وأظافر القدم الغارزة. هناك فرص كبيرة للسقوط في كبار السن بسبب أحذية المشي غير المناسبة.

يمكن أن يسبب الكعب العالي آلام الظهر والصداع وإصابات الكاحل والالتواء والتهاب اللفافة الأخمصية.

ارتداء الأحذية ذات الأسطح المستوية ، مع القليل من الدعم أو بدونه ، يمنع القدمين من العمل على النحو الأمثل ويمكن أن يؤدي إلى مشاكل في الركبة والورك والظهر.

يعد نقص دعم منتصف القدم من أسفل هو السبب الأكثر شيوعًا لحالة الكعب المؤلمة التي تسمى التهاب اللفافة الأخمصية الذي يتطور إلى نتوء عظمي في بعض الأحيان.

ارتداء الأحذية غير المناسبة يجبر مفاصل الجسم على تعويض عيوب القدم ، مما يؤدي إلى تغيير وظيفي وهيكلية طويلة المدى وتغيير في الجسم لذلك ، بعد تسجيل ما بين 300 إلى 400 ميل في حذاء المشي ، من الأفضل شراء زوج جديد من الأحذية.

كيفية اختيار الحذاء المناسبجرب هذه النصائح لقياس قدمك بالطريقة الصحيحة واختيار الأحذية المناسبة

1. تميل أقدام الإنسان إلى الانتفاخ مع تقدم اليوم. ونتيجة لذلك، تكبر القدم في المساء مقارنةً بوقت مبكر من اليوم ، لذا قم بقياس حجم قدمك في وقت لاحق من اليوم جرب الأحذية بنوع الجوارب التي ترتديها بشكل منتظم.

2. أثناء شراء الأحذية، قف وتحقق من مقاس قدمك، حيث ستعمل قدمك على أقصى امتداد في هذا الوضع.

3. عندما تحرك كاحلك لأعلى ولأسفل، للداخل والخارج، يجب ألا يخرج الحذاء يجب أن تكون قادرًا على تحريك إصبع قدمك لأعلى ولأسفل.

4. الحشوة الكافية للحذاء

يساعد ارتداء مريح على الكعب ومنتصف القدم على المشي لمسافات بسهولة.