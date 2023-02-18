شكرا لقرائتكم خبر عن هل تواجه حساسية مفاجئة في أسنانك؟.. إليك 7 أسباب يجب أن تعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل تشعر بحساسية مفاجئة في أسنانك أثناء تناول شيئًا ساخنًا أو باردًا؟ هذا بسبب حساسية الأسنان التي يمكن أن تؤثر على أي شخص وهي أكثر شيوعًا أثناء الطقس البارد.

حساسية الأسنان هي إحساس عابر ناتج عن منبه ساخن أو بارد على العاج المكشوف، من المهم فهم السبب الجذري لحساسية الأسنان لاتخاذ التدابير اللازمة، فيما يلي أسباب لحساسية الأسنان المفاجئة التي يجب ألا تتجاهلها وفقا لموقع " OnlyMyHealth".

7 أسباب لحساسية الأسنان المفاجئةمضغ الثلج

يمكن أن يتشقق مينا الأسنان أو يتآكل بمرور الوقت إذا كنت معتادًا على مضغ الثلج، تكون الأسنان أكثر عرضة لتسوس الأسنان وحساسيتها عندما تتدهور طبقة المينا.

تبييض الاسنان

يمكن أن تكون الأسنان البيضاء جذابة ، ولهذا يلجأ الكثير من الناس إلى إجراءات معينة لتبييضها، عندما تستخدم علاجات تبييض الأسنان ، تصبح أسنانك أكثر ضعفًا وتعرض الأنابيب الدقيقة وتجعل أسنانك أكثر حساسية للضغط والحرارة والبرودة ، من بين أحاسيس أخرى، إذا كنت ترغب في تبييض أسنانك ، تحدث مع طبيب أسنانك لتتعلم كيفية منع حساسية الأسنان.

تنظيف أسنانك بقوة شديدة

إذا قمت بتنظيف أسنانك بقوة شديدة أو بفرشاة أسنان صلبة ، فقد تصبح أسنانك أكثر حساسية، ابدأ في استخدام فرشاة أسنان ذات شعيرات ناعمة وفرشاة الأسنان مرتين يوميًا لتعزيز صحة فمك.

نظام غذائي

يمكن أن يؤثر تناول الأطعمة الحمضية أو القاسية على أسنانك على أسنانك ويسبب حساسية الأسنان. يجب أن تستهلك الزبادي أو الجبن أو الأطعمة الغنية بالألياف ، لأنها تفرز اللعاب في فمك الذي يساعد في التخلص من المواد الكيميائية الضارة الموجودة في فمك.

التغيرات الهرمونية

قد تعاني من حساسية الأسنان بسبب التغيرات الهرمونية في جسمك. قد يؤدي ارتفاع مستوى هرمون الاستروجين أو البروجسترون إلى زيادة تدفق الدم إلى اللثة ، مما قد يؤدي إلى تضخيم استجابة الجسم لجراثيم الفم أو البلاك، علاوة على ذلك ، قد تعانين أيضًا من حساسية الأسنان أثناء الحمل حيث يخضع جسمك لتغيرات هرمونية.

مشاكل اللثة

قد تواجه مشاكل في الأسنان مع انحسار لثتك أو إذا كنت تعاني من مشاكل في اللثة، وتصبح جذور أسنانك مكشوفة، مما يجعلك أكثر عرضة للإصابة بأمراض اللثة والتهابات الأسنان.

تسوس الأسنان

إذا كنت تعاني من تسوس الأسنان ، فقد تعاني من حساسية الأسنان عند تناول المشروبات الباردة أو الساخنة. حساسية الأسنان هي أحد أعراض تسوس الأسنان. لذلك ، يجب عليك زيارة طبيب أسنانك للتحقق مما إذا كنت بحاجة إلى حشوة أو تاج.

صريف الأسنان

صريف الأسنان هو حالة تسبب لك طحن أسنانك بشكل مفرط، يميل الكثير من الناس أيضًا إلى صرير أسنانهم عند النوم أو الإجهاد، يمكن أن يؤدي صرير الأسنان إلى تآكل المينا ويسبب حساسية الأسنان، من المهم زيارة طبيب الأسنان على الفور إذا لاحظت هذه الأعراض.