القهوة للتخسيس وحرق الدهون

بيروت - نادين محمد - للقهوة دور مهم في التخسيس وحرق الدهون والتخلص من ترهلات الجلد.

بحسب موقع The Ladders، فقد أُجريت دراسة تفصيلية عن دور القهوة في عملية حرق الدهون، وقد كانت النتيجة الصادمة أن النساء اللواتي يشربن القهوة من الممكن أن يفقدن الوزن بشكل أسرع من الرجال الذين يتناولون القهوة أيضاً

وإذا كنت تسعين الى الحصول على جسم رشيق، اليكِ هذين المشروبين من القهوة لتخليص الجسم من الوزن الزائد والتمتع بجسم مثالي



فوائد القهوة وقشورها للتخسيس

​



تعتبر القهوة من أهم المكملات المخصصة لحرق الدهون

تبطئ قشور القهوة من عملية إنتاج الجلوكوز في الجسم خاصة بعد تناول الأطعمة المليئة بالدهون

تعمل مضادات الأكسدة الموجودة في قشر القهوة على حرق الدهون بشكل مثالي

تعزيز تنحيف الجسم عن طريق تحسين عملية التمثيل الغذائي والتحكم في الشهية

قشر القهوة يعمل كمدر للبول ويزيد إنتاج البول وتخفض حجم السوائل في الجسم

مشروب قشر القهوة والبابونج للتخسيس

​

المكونات:

ربع كوب قشر القهوة

ربع كوب يانسون

ربع كوب بابونج

ربع كوب شمر



طريقة التحضير:

اطحني جميع المكونات السابقة معاً

ضعي جميع المطحون في برطمان زجاجي

انقعي ملعقة من المطحون في كوب ماء ساخن واتركيه لمدة 4 ساعات

اشربي المشروب كل يوم قبل وجبة الغداء

المشروب يعمل على إذابة الدهون وطرد الغازات المزعجة من الأمعاء وطرد السموم من الجسم



مشروب قشر القهوة لتنحيف الجسم

​

ربع كوب قشر القهوة غير مطحونة

ربع كوب زنجبيل

ربع كوب حبة البركة (الحبة السوداء)

ربع كوب تمر

ربع كوب يانسون

اقرئي أيضاً:خسارة الوزن بسرعة قبل الشتاء بخليط القهوة والكاكاو



طريقة التحضير:

ضعي قشور القهوة على نار هادئة في طاسة من غير أي مادة دهنية

قومي بتحميص قشر القهوة ثم ضيفي الزنجبيل والتمر واليانسون وحبة البركة

اتركي باقي المكونات لمدة دقيقة على النار الهادئة ثم اتركي المكونات لتهدأ

اغلي المكونات في ماء ساخن لمدة دقيقة لا أكثر

صفي المغلي وضعي المشروب في زجاجة نظيفة واتركيه في الثلاجة

قومي بتسخين المشروب قليلاً بعد خروجه من الثلاجة

استخدمي المشروب يومياً بعد الوجبات الرئيسية

المشروب يعمل على تغذية الجسم وتفتيت الدهون.