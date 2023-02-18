رجيم بدون حرمان لتخسيس 5 كيلوغرامات

بيروت - نادين محمد - تساعد بعض الحميات على تسريع عملية حرق الدهون وتخسيس الوزن، ومنها الرجيم المعروف باسم طوكيو باريس.

يمكن التخلص من السمنة الزائدة من خلال تخسيس الوزن وممارسة التمارين الرياضية من خلال الاعتماد على طرق مختلفة أبرزها اتباع نظام غذائي صحي .

تعرفي الى قواعد ومراحل رجيم طوكيو باريس واعتمديه لخسارة الوزن بسرعة.

قواعد تخسيس الوزن برجيم طوكيو باريس

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ابتكرت هذا الرجيم الذي يساعد على خسارة الوزن واستعادة الرشاقة في مدة غير طويلة خبيرة التغذية الفرنسية صوفي أورتيغا. وهو يقوم على القيام ببعض الخطوات التي تؤدي الى حرق الدهون من دون حرمان.

• عند اتباع هذا الرجيم يمكن تناول الاطعمة الغنية بالمغذيات والتي تحتوي على عدد قليل من السعرات الحرارية.

• يمكن في مرحلة الحمية ممارسة تمارين على الطريقة اليابانية مثل المشي والتنزه وركوب الدراجة الهوائية والعمل في الحديقة. ويمكن الاعتماد ايضاً على تمارين التأمل.

• يعتمد هذا الرجيم على مرحلتين تمتد الاولى على 3 اسابيع والثانية على اسبوعين. وبعد ذلك يجب الحفاظ على استقرار الوزن.

• من خلال اتباع هذه الحمية لنسف الدهون ونحت الجسم يمكن خسارة ما لا يقل عن 4 إلى 5 كيلوغرامات في 5 اسابيع فقط.

• واضافة الى خسارة الوزن يمكن هذا النظام الغذائي ان يعيد ايضاً الى البشرة نعومتها ونضارتها واشراقها الصحي.



برنامج الرجيم

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من الممكن استعادة الرشاقة من خلال هذا الرجيم في حال تم اتباعه بشكل صحيح على مرحلتين.

المرحلة الاولى

• في هذه المرحلة يجب تناول الاطعمة الغنية بالمغذيات والتي تحتوي على عدد قليل من السعرات الحرارية.

• يجب استهلاك ما لا يقل عن 1400 سعرة حرارية يومياً من خلال تناول فطور غني بالبروتينات ووجبتي غذاء وعشاء تحتويان على الخضار الخضراء، لحم الطيور، السمك او ثمار البحر، منتجات الحليب او حصة من الفاكهة.

• يمكن خلال الفطور مثلاً تناول قطعتين من الخبز الكامل، قطعتين من الجبنة، قطعة سلمون صغيرة، كوب من عصير الفواكه الطازجة، كوب من الشاي الاخضر.

• وخلال الغداء والعشاء تسمح هذه الحمية بتناول الشمندر المطهو على البخار، طبق ريسوتو مع الجمبري، طبق سلطة فواكه حمراء.

المرحلة الثانية

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• في هذه المرحلة التي تستمر اسبوعين وتحفز عملية خسارة الوزن يجب استهلاك ما لا يقل عن 1700 سعرة حرارية يومياً.

• من الضروري أن يكون الفطور غنياً ويمكن أن يحتوي على بيضة مسلوقة، 4 قطع من بسكويت الارز، ملعقتين وسط من عجينة اللوز، 3 حبات تمر، كوب من الشاي الأخضر مع الليمون.

• يتضمن برنامج الغداء كوباً من الجزر المبشور، 150 غ من سمك القد، كوباً من الريسوتو مع الهليون، طبق سلطة مانغا واناناس.

• أما خلال العشاء فيسمح بتناول قطعة من السلمون، قطعة من قالب الكوسى، 150 غ من خليط المانغا والاناناس.

• بعد نهاية الاسبوع الثاني من هذه الحمية يجب اتباع نظام غذائي صحي يقوم على تناول مأكولات لا تحتوي على نسبة مرتفعة من السكر او الدهون.

• يمكن اخذ قسط من الراحة وتناول كل انواع الطعام في يوم واحد اسبوعياً، علماً أنه من المفيد والضروري من اجل خسارة الوزن بطريقة صحية توزيع 12 ألف سعرة على كامل ايام الاسبوع.

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