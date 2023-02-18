بيروت - نادين محمد - يجد الكثير من الناس صعوبة في اكتساب الوزن، وهي عملية تستغرق وقتًا طويلاً لزيادة الوزن بطريقة صحية، والحد من الرغبة في تناول الحلويات وتجنب الدهون غير الضرورية، والحد من عادات الإفراط في تناول الطعام لزيادة الوزن؛ لذلك فأنت بحاجة إلى نظام غذائي مغذٍ وعالي السعرات الحرارية وعالي البروتين.إليك وصفة للتسمين في 3 أيام.

1. البطاطس

تعد البطاطس واحدة من أسهل الطرق لإضافة السعرات الحرارية إلى نظامك الغذائي؛ حيث ارتبط تناول البطاطس الزائد بزيادة الوزن على المدى الطويل وذلك لأنها تحتوي على مؤشر نسبة السكر في الدم مرتفعًا إذا تم تناولها يوميًا.

يمكنك أحيانًا استبدال البطاطس بالبطاطا الحلوة، فهي غنية بالألياف والنشا المقاوم مما يساعد على إنقاص الوزن، إلا أن الطهي والتحضير المناسبين يمكن أن يساعداك في اكتساب القليل من الوزن.

الصورة من موقع AdobeStock

حضّري البطاطا الحلوة المهروسة بالزبدة أو الجبن، وأضيفي بعض اللحم لعمل وجبة خفيفة متوازنة من الكربوهيدرات.

يمكنك إضافة البطاطس المهروسة كطبق جانبي إلى وجبتك أو تناول البطاطس المخبوزة كوجبة خفيفة. إليك وصفة البطاطس المخبوزة اللذيذة التي يمكنك تناولها على العشاء.

وصفة للتسمين في 3 أيام بالبطاطس

المكونات:

حبة بطاطس كبيرة مغسولة ونظيفة

نصف كوب جبن قريش

ملعقتان كبيرتان من فلفل حلو

بصل أخضر

الملح والفلفل حسب الذوق

بضع قطع من الدجاج المطبوخ أو اللحم الأحمر (اختياري)

طريقة التحضير:

اثقبي البطاطس بالكامل بشوكة وضعيها في الميكروويف أو الفرن لمدة 5 إلى 6 دقائق أو حتى تنضج.

أضيفي جميع المكونات الأخرى إلى وعاء واخلطي جيدًا.

بعد طهي البطاطس افتحيها بسكين من المنتصف.

اسكبي الخليط بالملعقة في البطاطس ثم تناوليها.

يمكنك أن تأكلي البطاطس كل يوم إذا أردت اتباع هذه الوصفة مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع لزيادة الوزن.

2. زبدة المكسرات

الصورة من موقع AdobeStock

يعتبر تناول الفواكه الجافة والمكسرات والبذور طريقة ممتازة لزيادة الوزن تدريجياً. تشير إحدى الدراسات إلى أن المكسرات وزبدة المكسرات والفواكه المجففة (مثل التمر والمشمش والقراصية) مصادر جيدة للبروتين وفيتامين هـ والدهون الأحادية غير المشبعة، ويجب إضافتها إلى الوجبات والوجبات الخفيفة لزيادة العناصر الغذائية والسعرات الحرارية، ويمكنك إضافة الفواكه الجافة المفرومة كإضافات في عدة أطباق أو عمل زبدة الجوز لتوزيعها على الخبز.

وصفة للتسمين في 3 أيام بزبدة المكسرات

3 أكواب لوز خام أو جوز أو كاجو

نصف ملعقة صغيرة ملح

نصف ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة (اختياري)

عسل حسب الرغبة (اختياري)

طريقة التحضير:

سخني الفرن على حرارة 180 درجة مئوية وضعي ورق الزبدة على صينية الخبز.

ضعي المكسرات على الصينية المبطنة واتركيها في الفرن لتخبز لمدة 10 دقائق وقلبي المكونات مرة أو مرتين خلال الـ10 دقائق وبمجرد خروجها من الفرن.

بعد أن يتم تبريدها انقليها إلى محضر الطعام واطحنيها حتى يصبح الملمس كريمياً.

قد يستغرق هذا حوالي 10-12 دقيقة، بمجرد أن يصبح الخليط كريميًا، أضيفي الملح والعسل والقرفة.

يمكن أن تبقى زبدة المكسرات في الثلاجة لمدة تصل إلى شهر واحد ويتم تناولها مع خبز الحبوب الكاملة أو الخبز المحمص كل يوم.

3. الزنجبيل

الصورة من موقع AdobeStock

من المعروف أن الزنجبيل يحفز الشهية خاصة إذا تم تناوله قبل تناول الطعام؛ لأنه يؤدي إلى تدفق العصارة الهضمية مما يمكن أن يساعد على تناول كميات أكبر، ويساعد على تحسين الهضم وامتصاص العناصر الغذائية.

يمكنك تناول الزنجبيل الخام قبل وجبتك أو يمكنك أيضًا تقطيع الزنجبيل تقريبًا إلى قطع كبيرة أو بشره في الماء واغلي هذا المزيج من الزنجبيل والماء لبضع دقائق.

صفي هذا في كوب بعد أن يبرد قليلاً وتناوليه قبل وجبتك كل يوم.

4. الأرز

يعتبر الأرز خيارًا كثيف السعرات الحرارية خيارًا مناسبًا وسهلًا لزيادة تلك الكيلوجرامات الزائدة. يمكنك اختيار الأرز البني كخيار صحي.

تحتوي الوجبة الواحدة من الأرز على الكثير من الكربوهيدرات والسعرات الحرارية. هذا مفيد بشكل خاص للأشخاص الذين يعانون من ضعف الشهية أو الشبع بسرعة.

يمكنك تناول الأرز مع اللحوم أو الأسماك فقد ثبت أن الأطعمة الغنية بالبروتين والدهون تساعد في بناء كتلة العضلات وتعزيز زيادة الوزن.

الصورة من موقع AdobeStock

من ناحية أخرى، تحتوي المأكولات البحرية على نسبة عالية من أحماض أوميغا 3 الدهنية والسعرات الحرارية والبروتينات والعناصر الغذائية الأساسية الأخرى، مما يجعلها خيارًا جيدًا لمن يحاولون زيادة الوزن.

إذا أعجبكِ هذا المقال يمكنكِ الإطلاع على لإنقاص أو زيادة الوزن إليكِ حمية الموز والحليب

المصدر : موقع بولد سكاي