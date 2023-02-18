أسباب إصابة الشباب بالسكتة الدماغية

في الوقت التي تقتصر فيه النوبات القلبية والسكتات الدماغية على كبار السن وأولئك الذين لديهم تاريخ من الكوليسترول والتدخين والسكري، حيث أصبح المرض أكثر شيوعًا الآن بين الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 25 عامًا، ومع زيادة أنماط الحياة التي تتسم بقلة الحركة والأوقات المتغيرة، حدث تحول جذري في أولئك الذين من المحتمل أن يعانون منها، وفي السنوات الأخيرة تعرض المزيد من الشباب للسكتات الدماغية.

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، تعد السكتة الدماغية ثاني أكبر عامل مسؤول عن الوفيات حول العالم، وما يقرب من 13 مليون شخص يعانون من المرض كل عام ويموت ما يقرب من 5.5 مليون شخص بسببه سنويًا، تنتشر الحالة بمعدل ينذر بالخطر حيث يصاب شخص واحد في البلد كل 40 ثانية بسكتة دماغية.

ما هي السكتة الدماغية؟

تُعرَّف السكتة الدماغية بأنها نوبة نقص تروية عابرة أو حادث وعائي دماغي يحدث عندما يتم حظر تدفق الدم إلى الدماغ مما يمنع الدماغ من الحصول على الأكسجين والعناصر الغذائية المثلى من الدم. وبسبب نقص الأكسجين والمغذيات ، تبدأ خلايا الدماغ في الموت خلال دقائق مسببة تلفًا دائمًا للدماغ وإعاقة طويلة الأمد وحتى الموت، وذلك حسب ما ذكره موقع "news18".

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

الصحة العالمية تؤكد أن 26 مليون شخص يحتاجون مساعدات جراء الزلزال في تركيا

منظمة الصحة العالمية تعلق المزيد من التحقيقات حول أصل "كوفيد-19"