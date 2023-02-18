مشروبات شائعة يُمكن أن تسبب انتفاخ أوردة الساق

من المفاهيم الخاطئة الشائعة أن الدوالي هي مجرد مشكلة تجميلية، ولكن الحقيقة تعكس مدى خطورة استمرار الدوالي دون علاج فهي يمكن أن تتسبب في مجموعة من المشكلات الصحية طويلة المدى مثل جلطات الدم وتقرحات الساق وذلك على اعتبار أن الدوالي تعد من الآثار الجانبية لمشاكل الأوعية الدموية.

فعادة ما تنشأ الدوالي التي تجري تحت سطح البشرة سواء الحمراء أو الزرقاء عندما تفشل الصمامات الموجودة في عروق الساق في السماح للدم بالرجوع إلى أسفل أثناء الوقوف وليس إلى أعلى باتجاه القلب.

وعلى الرغم من أن تكون الدوالي وانتفاخ الأوردة لها العديد من الأسباب المعروفة إلا أنها في بعض الأحيان ترجع إلى الإفراط في استهلاك بعض المشروبات والتي تمتلك تأثيرات واضحة على الأوعية الدموية ومن أبرزها المشروبات المحلاة بالسكر والقهوة وفقا لموقع اكسبريس.

فالافراط في استهلاك المشروبات المحلاة بالسكر يمكن أن يتسبب في حدوث مشكلات من خلال التدخل في الدورة الدموية وإعاقة تدفق الدم مما يتسبب في حدوث انسداد داخل الأوردة كما يمكن أن يتسبب في تمدد جدار الوريد وانتفاخه نتيجة امتصاص الماء.

كما يمكن أن يؤدي شرب القهوة إلى مضاعفات مماثلة عن طريق التسبب في انقباض الأوردة الذي يمهد الطريق لتطوير القصور الوريدي المزمن والذي قد ينتج عنه انتفاخ الأوردة لاحقا.

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