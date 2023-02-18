رائحة الفم الكريهة قد تكون سببا في الإصابة بأمراض القلب

توصلت دراسة حديثة إلى أن رائحة الفم الكريهة قد تكون سبب في الإصابة بأمراض القلب، واكتشف باحثون سويسريون أن البكتيريا المسببة لأمراض اللثة ورائحة الفم الكريهة المتهمة في ذلك.يمكن أن تزيد رائحة الفم الكريهة من خطر الإصابة بأمراض القلب لأن البكتيريا المعروفة باسم F. nucleatum، يمكن أن تزيد من التهاب القلب، بحسب موقع ذا صن.وتتبعت الدراسة المنشورة في مجلة eLife، صحة القلب لأكثر من 3000 شخص لمدة 12 عامًا، واختبرت دمائهم بحثًا عن الأجسام المضادة.

وتقول فلافيا هوديل، من كلية علوم الحياة في EPFL، إن الإصابة بأمراض اللثة قد تساهم في مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.كما أوضح البروفيسور جاك فيلاي، من كلية علوم الحياة، إن البحث يضيف إلى الأدلة المتزايدة على أن الالتهاب الناجم عن اللثة قد يساهم في الإصابة بأمراض القلب التاجية ويزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية.تشمل الحالات النوبات القلبية عندما يتم منع وصول الدم إلى القلب بسبب تراكم الكوليسترول، والسكتات الدماغية، عندما يحدث ذلك مع وصول الدم إلى الدماغ.بينما يؤدي ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول والتدخين والسكري وزيادة الوزن إلى زيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

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