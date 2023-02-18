السبانخ من الأكلات التي تحتوي على قدر كبير من الحديد والعناصر الغذائية و القادرة على بناء الجسم بشكل صحي ومفيد، وأيضًا قد نجد البعض من أطفالنا يرفضون تناول السبانخ، لذا نتناول خلال السطور التالية طريقة عمل السبانخ بالبشاميل واللحم المفرومة على طريقة الشيف مي صيام .

سابنخ باللحم المفرومة سابنخ باللحم المفرومة

طريقة عمل السبانخ بالبشاميل واللحم المفروم : المكونات:

كيلو سبانخ مقطعة ومغسولة جيداً.

بصلة صغيرة.

3 فصوص ثوم مفروم.

ربع كيلو لحمة مفرومة معصجة.

4 ملاعق دقيق.

5 كوب لبن أو خليط بين اللبن والشوربة.

ملح.

فلفل أسود.

جبنة مبشورة للوجه أو قشطة.

طريقة عمل السبانخ بالبشاميل واللحم المفرومة:

يشوح البصل والثوم إلى أن يتغير لون البصل ويذبل.

ثم يضاف السبانخ المغسول والذى تم تنشيفه بشكل جيد جدًا.

ثم يقلب كل المكونات وتشوح السبانخ إلى أن تدبل تماماً وتنقص.

ثم يضاف ملح والفلفل الأسود.

ثم نقوم بتحضير طاجن أو "بيركس" يدهن جيدًا بالسمن، وتضاف السبانخ ثم تضاف اللحمة المفرومة المعصجة، وتضاف طبقة البشاميل وقطعة القشطة أو جبنة مبشورة أي نوع، ويدخل فرن حتي إحمرار الوجه.

طريقة تحضير البشاميل

يحمر الدقيق في سمن حتي يصبح لونه ذهبي فاتح.

يضاف اللبن ويقلب جيداً حتي الغليان.

يضاف الملح والفلفل الأسود ويمكن إضافة مكعب مرقة و يخلط جيداً.

ويقدم كوجبة كاملة تحتوى على العديد من الحديد والبروتين، وأيضًا يمكن أن يقدم معها أطباق أخري من الأرز والسلطات الخضراء.

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